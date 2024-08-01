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Российский рынок акций показал снижение второй день подряд

Российский рынок акций показал снижение второй день подряд - 01.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций показал снижение второй день подряд

Российский рынок акций в основные торги четверга немного снизился – вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T19:58+0300

2024-08-01T19:58+0300

2024-08-01T19:59+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги четверга немного снизился – вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,24%, до 2935,69 пункта, долларовый РТС повысился на 0,14%, до 1078,07 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК В БОКОВИКЕ Российский рынок акций в первый день августа преимущественно стабилизировался немного выше уровня предыдущего закрытия. Однако во второй половине дня возобладала тенденция к незначительному снижению, которое и было зафиксировано на момент закрытия основной сессии. "Российский рынок акций в четверг торговался в смешанной динамике, индекс Мосбиржи курсировал вокруг 2950 пунктов. Укрепление рубля сдерживало покупателей. При этом сырьевые котировки в основном росли, стоимость золота впервые в истории превысила 2501 доллар за тройскую унцию", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 19.35 мск снижается на 0,9%, до 80,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 104,4 пункта. На Московской бирже упали бумаги "Аэрофлота" (-2%), "Сегежи" (-1,9%), Ozon (-1,7%), "Роснефти" (-1,9%). Подорожали акции "Мосэнерго" (+1,4%), "Европлана" (+1,4%), "Совкомфлота" (+0,7%). ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС консолидируются ниже краткосрочных сопротивлений 2960 пунктов и 1085 пунктов соответственно, на данный момент скорее находясь в ожидании новых драйверов движения, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В пятницу Мосбиржа представит данные по объему торгов за июль: компания, несмотря на введение западных санкций, чувствует себя уверенно благодаря ориентации на внутренний рынок", - добавляет она, говоря об инвестидеях. В конце недели ожидается сохранение бокового движения на российском рынке, полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 2 августа – 2900-3000 пунктов", - добавляет он.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс