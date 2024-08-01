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Российский рынок акций показал снижение второй день подряд
Российский рынок акций показал снижение второй день подряд - 01.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал снижение второй день подряд
Российский рынок акций в основные торги четверга немного снизился – вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T19:58+0300
2024-08-01T19:58+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги четверга немного снизился – вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,24%, до 2935,69 пункта, долларовый РТС повысился на 0,14%, до 1078,07 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК В БОКОВИКЕ Российский рынок акций в первый день августа преимущественно стабилизировался немного выше уровня предыдущего закрытия. Однако во второй половине дня возобладала тенденция к незначительному снижению, которое и было зафиксировано на момент закрытия основной сессии. "Российский рынок акций в четверг торговался в смешанной динамике, индекс Мосбиржи курсировал вокруг 2950 пунктов. Укрепление рубля сдерживало покупателей. При этом сырьевые котировки в основном росли, стоимость золота впервые в истории превысила 2501 доллар за тройскую унцию", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 19.35 мск снижается на 0,9%, до 80,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 104,4 пункта. На Московской бирже упали бумаги "Аэрофлота" (-2%), "Сегежи" (-1,9%), Ozon (-1,7%), "Роснефти" (-1,9%). Подорожали акции "Мосэнерго" (+1,4%), "Европлана" (+1,4%), "Совкомфлота" (+0,7%). ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС консолидируются ниже краткосрочных сопротивлений 2960 пунктов и 1085 пунктов соответственно, на данный момент скорее находясь в ожидании новых драйверов движения, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В пятницу Мосбиржа представит данные по объему торгов за июль: компания, несмотря на введение западных санкций, чувствует себя уверенно благодаря ориентации на внутренний рынок", - добавляет она, говоря об инвестидеях. В конце недели ожидается сохранение бокового движения на российском рынке, полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 2 августа – 2900-3000 пунктов", - добавляет он.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций показал снижение второй день подряд
Российский рынок акций показал небольшое снижение второй день подряд
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги четверга немного снизился – вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,24%, до 2935,69 пункта, долларовый РТС повысился на 0,14%, до 1078,07 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Российский рынок акций в первый день августа преимущественно стабилизировался немного выше уровня предыдущего закрытия. Однако во второй половине дня возобладала тенденция к незначительному снижению, которое и было зафиксировано на момент закрытия основной сессии.
"Российский рынок акций в четверг торговался в смешанной динамике, индекс Мосбиржи курсировал вокруг 2950 пунктов. Укрепление рубля сдерживало покупателей. При этом сырьевые котировки в основном росли, стоимость золота впервые в истории превысила 2501 доллар за тройскую унцию", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 19.35 мск снижается на 0,9%, до 80,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 104,4 пункта.
На Московской бирже упали бумаги "Аэрофлота" (-2%), "Сегежи" (-1,9%), Ozon (-1,7%), "Роснефти" (-1,9%). Подорожали акции "Мосэнерго" (+1,4%), "Европлана" (+1,4%), "Совкомфлота" (+0,7%).
Индексы Мосбиржи и РТС консолидируются ниже краткосрочных сопротивлений 2960 пунктов и 1085 пунктов соответственно, на данный момент скорее находясь в ожидании новых драйверов движения, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"В пятницу Мосбиржа представит данные по объему торгов за июль: компания, несмотря на введение западных санкций, чувствует себя уверенно благодаря ориентации на внутренний рынок", - добавляет она, говоря об инвестидеях.
В конце недели ожидается сохранение бокового движения на российском рынке, полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 2 августа – 2900-3000 пунктов", - добавляет он.
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