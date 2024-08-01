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Совкомбанк отчитался о расходах на благотворительность и соцпроекты

Совкомбанк отчитался о расходах на благотворительность и соцпроекты - 01.08.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк отчитался о расходах на благотворительность и соцпроекты

Совкомбанк за шесть месяцев 2024 года направил 748 миллионов рублей на социальные инвестиции, помог 193 организациям и 150 тысячам клиентов, говорится в отчёте... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T15:07+0300

2024-08-01T15:07+0300

2024-08-01T15:07+0300

совкомбанк

благотворительность

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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Совкомбанк за шесть месяцев 2024 года направил 748 миллионов рублей на социальные инвестиции, помог 193 организациям и 150 тысячам клиентов, говорится в отчёте банка.В этой сумме учтены средства на благотворительность и развитие социальных проектов, а также переданные услуги по рыночной цене."В первый отчёт мы включили все направления социальных инвестиций, включая федеральный проект со Сколково "Технологии добра" и собственную благотворительную платформу "Совкомбанк про добро". В своем подходе мы раздаем не "рыбу", а "удочки", полезные для сотен добрых организаций. Так мы делаем добрые дела вместе с нашими клиентами и партнерами", - отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.• "Совкомбанк про добро"Маркетплейс добрых дел, где банк утраивает пожертвования пользователей, продолжает развиваться. За первое полугодие 2024 года Совкомбанк открыл доступ к платформе для не клиентов банка, реализовал новый функционал – добавил личный кабинет для фондов, кэшбэк, приветственные баллы и другое.• "Технологии добра"Проект Совкомбанка и Sk Финтех Хаб (Сколково), где банк и его партнеры предоставляют бесплатные услуги для сотен благотворительных фондов. Банк добавил новые продукты и сервисы и присоединил партнеров.

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совкомбанк, благотворительность