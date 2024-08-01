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Руководителю АО "Военторг" грозит до десяти лет тюрьмы
Руководителю АО "Военторг" грозит до десяти лет тюрьмы - 01.08.2024, ПРАЙМ
Руководителю АО "Военторг" грозит до десяти лет тюрьмы
Руководителя АО "Военторг" задержали в рамках уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T09:16+0300
2024-08-01T09:16+0300
2024-08-01T09:16+0300
мошенничество
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Руководителя АО "Военторг" задержали в рамках уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Такая информация следует из Уголовного кодекса Российской Федерации.Ранее сайт "МВД Медиа" публиковал заявление официального представителя ведомства Ирины Волк. Она сообщала, что следователи Следственного департамента министерства возбудили уголовное дело "по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны Российской Федерации".По словам Волк, в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторг" заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" на 625 миллионов рублей, а продукцию приобрели через подконтрольные им организации. затем злоумышленники продали товары Минобороны, завысив цену до более чем 400 миллионов рублей.Как пояснила официальный представитель МВД, следствие обвинило в мошенничестве руководителя АО "Военторг" и бенефициара ряда подконтрольных организаций - 41-летнего уроженца Республики Северная Осетия-Алания. Злоумышленники уже задержаны, добавляла она.Согласно УК РФ, наказание а мошенничество в особо крупном размере - лишение свободы сроком до десяти лет. В случае, если эпизодов было несколько, наказание могут ужесточить.
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суд, ук рф, мвд
Мошенничество, суд, УК РФ, МВД
Руководителю АО "Военторг" грозит до десяти лет тюрьмы
Руководителю "Военторга" грозит до десяти лет из-за завышения контракта с МО
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Руководителя АО "Военторг" задержали в рамках уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Такая информация следует из Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее сайт "МВД Медиа" публиковал заявление официального представителя ведомства Ирины Волк. Она сообщала, что следователи Следственного департамента министерства возбудили уголовное дело "по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны Российской Федерации".
По словам Волк, в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторг" заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" на 625 миллионов рублей, а продукцию приобрели через подконтрольные им организации. затем злоумышленники продали товары Минобороны, завысив цену до более чем 400 миллионов рублей.
Как пояснила официальный представитель МВД, следствие обвинило в мошенничестве руководителя АО "Военторг" и бенефициара ряда подконтрольных организаций - 41-летнего уроженца Республики Северная Осетия-Алания. Злоумышленники уже задержаны, добавляла она.
Согласно УК РФ, наказание а мошенничество в особо крупном размере - лишение свободы сроком до десяти лет. В случае, если эпизодов было несколько, наказание могут ужесточить.
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