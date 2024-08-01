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"Выиграли войну". Кандидат в президенты США высказался о России

"Выиграли войну". Кандидат в президенты США высказался о России - 01.08.2024, ПРАЙМ

"Выиграли войну". Кандидат в президенты США высказался о России

Джон Кеннеди в ходе беседы с Никитой Хрущевым обсуждал, что решающую роль в победе над фашистской германией сыграл Советский Союз. Об этом рассказал его... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T17:29+0300

2024-08-01T17:29+0300

2024-08-01T17:29+0300

сша

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Джон Кеннеди в ходе беседы с Никитой Хрущевым обсуждал, что решающую роль в победе над фашистской германией сыграл Советский Союз. Об этом рассказал его племянник, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.Политик дал интервью Youtube-каналу Bussin' With The Boys."Хрущев прочитал моему дяде лекцию об американском империализме и о том, что это русские, а не США выиграли войну против нацистов. И это правда. Русские могли пройти через любые трудности, они ничего не боялись", - сказал он.Кеннеди-младший добавил, что при Хрущеве Советский Союз не был заинтересован в конфликте с Западом. Страна уже испытала все ужасы полномасштабной войны, добавил он.Кеннеди и Хрущев встречались во дворце Шенбрунн в Вене 4 июня 1961 года. Отмечается, что по итогам переговоров в Австрии никакие документы не подписывались.

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сша

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