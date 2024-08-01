Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Не нравится, но надо. Матвиеко высказалась о высокой ставке ЦБ - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240801/stavka-850587814.html
Не нравится, но надо. Матвиеко высказалась о высокой ставке ЦБ
Не нравится, но надо. Матвиеко высказалась о высокой ставке ЦБ - 01.08.2024, ПРАЙМ
Не нравится, но надо. Матвиеко высказалась о высокой ставке ЦБ
Никому не нравится высокая ключевая ставка в РФ, но важно обеспечить макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию, заявила председатель Совета Федерации... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T11:04+0300
2024-08-01T11:04+0300
валентина матвиенко
инфляция
инфляция в россии
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850534822_0:66:3077:1797_1920x0_80_0_0_c29355619ad5b219f0bc7900ca14d362.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Никому не нравится высокая ключевая ставка в РФ, но важно обеспечить макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку, доведя ее к концу года до 16% с 7,5%. Затем регулятор взял паузу, а по итогам июньского заседания ужесточил сигнал, отметив, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось. На заседании 26 июля ЦБ впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. "Эта тема самая острая, она очень широко обсуждается в обществе, в бизнесе. Конечно, никому не нравится высокая ставка. Но дело в том, что очень важно обеспечить макроэкономическую, макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года. Матвиенко назвала инфляцию "катастрофой экономики". Так, по ее словам, в других странах, в том числе в европейских, инфляция достигает и 40%, и 70%. "Инфляция съедает доходы граждан, пенсии. Ключевая вещь - удержать инфляцию", - добавила она.
https://1prime.ru/20240730/mfo-850543989.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850534822_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_179dfa3b7feca3eeb73e47c8de11ac62.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
валентина матвиенко, инфляция, инфляция в россии, ставка банка россии
Валентина Матвиенко, инфляция, инфляция в России, ставка Банка России
11:04 01.08.2024
 
Не нравится, но надо. Матвиеко высказалась о высокой ставке ЦБ

Матвиенко: никому не нравится высокая ключевая ставка, но важно обуздать инфляцию

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Никому не нравится высокая ключевая ставка в РФ, но важно обеспечить макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку, доведя ее к концу года до 16% с 7,5%. Затем регулятор взял паузу, а по итогам июньского заседания ужесточил сигнал, отметив, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось. На заседании 26 июля ЦБ впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
"Эта тема самая острая, она очень широко обсуждается в обществе, в бизнесе. Конечно, никому не нравится высокая ставка. Но дело в том, что очень важно обеспечить макроэкономическую, макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года.
Матвиенко назвала инфляцию "катастрофой экономики". Так, по ее словам, в других странах, в том числе в европейских, инфляция достигает и 40%, и 70%. "Инфляция съедает доходы граждан, пенсии. Ключевая вещь - удержать инфляцию", - добавила она.
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы. - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
Набиуллина и Матвиенко "поспорили" о закрытии МФО
30 июля, 16:44
 
Валентина Матвиенкоинфляцияинфляция в Россииставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала