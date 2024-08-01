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Не нравится, но надо. Матвиеко высказалась о высокой ставке ЦБ

Не нравится, но надо. Матвиеко высказалась о высокой ставке ЦБ - 01.08.2024, ПРАЙМ

Не нравится, но надо. Матвиеко высказалась о высокой ставке ЦБ

Никому не нравится высокая ключевая ставка в РФ, но важно обеспечить макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию, заявила председатель Совета Федерации... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T11:04+0300

2024-08-01T11:04+0300

2024-08-01T11:04+0300

валентина матвиенко

инфляция

инфляция в россии

ставка банка россии

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Никому не нравится высокая ключевая ставка в РФ, но важно обеспечить макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку, доведя ее к концу года до 16% с 7,5%. Затем регулятор взял паузу, а по итогам июньского заседания ужесточил сигнал, отметив, что период поддержания жесткости денежно-кредитных условий в экономике может продлиться существенно дольше, чем ожидалось. На заседании 26 июля ЦБ впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. "Эта тема самая острая, она очень широко обсуждается в обществе, в бизнесе. Конечно, никому не нравится высокая ставка. Но дело в том, что очень важно обеспечить макроэкономическую, макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года. Матвиенко назвала инфляцию "катастрофой экономики". Так, по ее словам, в других странах, в том числе в европейских, инфляция достигает и 40%, и 70%. "Инфляция съедает доходы граждан, пенсии. Ключевая вещь - удержать инфляцию", - добавила она.

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