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Банк Англии впервые с 2020 года понизил учетную ставку
Банк Англии впервые с 2020 года понизил учетную ставку - 01.08.2024, ПРАЙМ
Банк Англии впервые с 2020 года понизил учетную ставку
Британский центробанк по итогам заседания в четверг понизил учетную ставку до 5% с 5,25% годовых, а также повысил прогноз роста ВВП Великобритании на текущий... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T14:05+0300
2024-08-01T14:05+0300
2024-08-01T15:00+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Британский центробанк по итогам заседания в четверг понизил учетную ставку до 5% с 5,25% годовых, а также повысил прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год до 1,25% с прогнозируемых ранее 0,5%, следует из пресс-релиза регулятора."На этом заседании... комитет по монетарной политике большинством голосов в пять против четырех проголосовал за снижение... ставки на 0,25 процентного пункта, до 5%", - говорится в сообщении.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.Понижение стало первым с 2020 года, когда по итогам заседания 19 марта ставка была понижена до 0,1% с 0,25%, также ставка была понижена 11 марта - до 0,25% с 0,75%.Годовая инфляция в стране, согласно официальной статистике, держалась на целевом уровне в 2% в мае и июне нынешнего года. Во втором полугодии центробанк ожидает ускорения инфляции до 2,75% на фоне низкой базы прошлого года, когда на показатель влияло снижение цен на энергоносители."Монетарная политика должна будет оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени... Комитет продолжает внимательно следить за рисками сохранения инфляции и будет принимать решение о надлежащей степени ограничения денежно-кредитной политики на каждом заседании", - добавил регулятор.
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банк англии, ввп, учетная ставка, великобритания
Банк Англии, ВВП, учетная ставка, Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Банк Англии впервые с 2020 года понизил учетную ставку
Банк Англии впервые с 2020 года понизил учетную ставку до пяти процентов годовых
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Британский центробанк по итогам заседания в четверг понизил учетную ставку до 5% с 5,25% годовых, а также повысил прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год до 1,25% с прогнозируемых ранее 0,5%, следует из пресс-релиза регулятора.
"На этом заседании... комитет по монетарной политике большинством голосов в пять против четырех проголосовал за снижение... ставки на 0,25 процентного пункта, до 5%", - говорится в сообщении.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
Понижение стало первым с 2020 года, когда по итогам заседания 19 марта ставка была понижена до 0,1% с 0,25%, также ставка была понижена 11 марта - до 0,25% с 0,75%.
Годовая инфляция в стране, согласно официальной статистике, держалась на целевом уровне в 2% в мае и июне нынешнего года. Во втором полугодии центробанк ожидает ускорения инфляции до 2,75% на фоне низкой базы прошлого года, когда на показатель влияло снижение цен на энергоносители.
"Монетарная политика должна будет оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени... Комитет продолжает внимательно следить за рисками сохранения инфляции и будет принимать решение о надлежащей степени ограничения денежно-кредитной политики на каждом заседании", - добавил регулятор.