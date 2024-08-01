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Главу "Военторга" Павлова арестовали до конца сентября

Главу "Военторга" Павлова арестовали до конца сентября - 01.08.2024, ПРАЙМ

Главу "Военторга" Павлова арестовали до конца сентября

Россию признали потерпевшей по делу главы "Военторга" Владимира Павлова, обвиняемого арестовали до конца сентября. Об этом сообщил корреспондерт агентства РИА... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T15:51+0300

2024-08-01T15:51+0300

2024-08-01T15:51+0300

суд

мошенничество

арест

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россию признали потерпевшей по делу главы "Военторга" Владимира Павлова, обвиняемого арестовали до конца сентября. Об этом сообщил корреспондерт агентства РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о задержании руководителя АО "Военторг" и бенефициара ряда подконтрольных организаций по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Они, по данным следствия, заключили госконтракты на поставку "Армейских нессесеров" на 625 миллиардов рублей, сделали продукцию через подконтрольные организации и продали ее Минобороны, завысив цену более чем на 400 миллионов рублей.Судья Елена Каракешишева огласила, что Российская Федерация признана потерпевшей стороной по делу."Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Павлова меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавила она.Отмечается, что срок ареста установили до 30 сентября 2024 года.Корреспондент также подчеркнул, что Павлов не признал вину, при этом пообещал не скрываться и сотрудничать со следствием.

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суд, мошенничество, арест