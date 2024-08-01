https://1prime.ru/20240801/taksi-850606028.html

Названа доля китайских авто в московском такси

Названа доля китайских авто в московском такси - 01.08.2024, ПРАЙМ

Названа доля китайских авто в московском такси

Китайские авто составляют более четверти от всех машин в московском такси, следует из презентации департамента транспорта Москвы, которая есть в распоряжении... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T18:06+0300

2024-08-01T18:06+0300

2024-08-01T18:06+0300

экономика

россия

москва

такси

китайские авто

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Китайские авто составляют более четверти от всех машин в московском такси, следует из презентации департамента транспорта Москвы, которая есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным на 30 июля 2024 года, китайские машины занимают 26% от общего числа автомобилей в такси, то есть почти 20,5 тысячи. Самыми распространенными марками стали Chery, Haval, Geely, Gac, Exeed, Baic и Faw. Остальные марки производства КНР занимают менее 5%. Большую часть московского таксопарка - 58% - занимает парк популярных транспортных средств. Это машины таких моделей, как Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Kia Optima, Toyota Camry, Kia K5 - всего 45,5 тысячи авто. Автомобили "Москвич" занимают 2% таксопарка, а электромобили - 0,2%. Остальную долю занимают машины других марок. По данным дептранса, общее число автомобилей московского такси составляет 78,6 тысяч. "Наблюдается увеличение доли китайских марок: Chery, Haval и Geely. Набирают популярность автомобили марки "Москвич", - сказано в презентации. Там же уточняется, что Москва входит в топ-10 по времени подачи и доступности поездки среди европейских столиц. Каждый день в столице совершается более миллиона поездок на такси, а ежесуточный средний пассажиропоток превышает 1,7 миллиона человек. "В период с 2019 по 2023 год ежегодный пассажиропоток такси увеличился на 91%", - добавили в дептрансе.

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россия, москва, такси, китайские авто