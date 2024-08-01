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Эксперт назвал плюсы снижения акцизов на топливо - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал плюсы снижения акцизов на топливо
Эксперт назвал плюсы снижения акцизов на топливо - 01.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал плюсы снижения акцизов на топливо
Снижение акцизов на топливо позволило бы повысить маржинальность производства и сбыта нефтепродуктов, а также привело бы к остановке роста цен на них, такое... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T14:02+0300
2024-08-01T14:02+0300
энергетика
бензин
топливо
акциз
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Снижение акцизов на топливо позволило бы повысить маржинальность производства и сбыта нефтепродуктов, а также привело бы к остановке роста цен на них, такое мнение высказал РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Минэнерго и Минфин проработают существующие и дополнительные меры для сохранения маржинальности нефтепереработки, заявил в среду первый замминистра энергетики Павел Сорокин. "Для остановки роста цен нужны не только запреты, но и меры, которые бы позволили повысить маржинальность производства и сбыта нефтепродуктов. Сюда, в частности, относится сокращение акцизов, ставки которых серьезно выросли за последние годы. Если в 2015 году акциз на бензин 5 класса составлял 5 530 рублей за тонну, то в 2025 году он достигнет 15 755 рублей. Двукратное сокращение акцизов позволило бы снизить издержки нефтяников", - считает Терешкин. Эксперт напомнил, что Минфин и Минэнерго планировали осуществить снижение акцизов в рамках налогового маневра, когда повышение НДПИ и обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты должно было быть дополнено снижением акцизов на бензин и дизтопливо. "Однако топливные акцизы, наоборот, росли, что и стало одной из причин ралли на топливном рынке", - отметил он. Комментируя возможные сроки снятия эмбарго на экспорт бензина, Терешкин предположил, что это может произойти в ноябре. "Чтобы добиться отмены запрета на экспорт, компаниям придется сдерживать цены в рознице, причем на протяжении всех трех предстоящих месяцев", - отметил при этом собеседник агентства. Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с 1 августа. Как ожидается, он сохранится и в течение сентября и октября. При этом эмбарго на экспорт дизельного топлива, по словам первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина, не требуется.
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бензин, топливо, акциз
Энергетика, Бензин, топливо, акциз
14:02 01.08.2024
 
Эксперт назвал плюсы снижения акцизов на топливо

Терешкин: повысить маржинальность производства топлива в РФ может помочь снижение акцизов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Снижение акцизов на топливо позволило бы повысить маржинальность производства и сбыта нефтепродуктов, а также привело бы к остановке роста цен на них, такое мнение высказал РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
Минэнерго и Минфин проработают существующие и дополнительные меры для сохранения маржинальности нефтепереработки, заявил в среду первый замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Для остановки роста цен нужны не только запреты, но и меры, которые бы позволили повысить маржинальность производства и сбыта нефтепродуктов. Сюда, в частности, относится сокращение акцизов, ставки которых серьезно выросли за последние годы. Если в 2015 году акциз на бензин 5 класса составлял 5 530 рублей за тонну, то в 2025 году он достигнет 15 755 рублей. Двукратное сокращение акцизов позволило бы снизить издержки нефтяников", - считает Терешкин.
Эксперт напомнил, что Минфин и Минэнерго планировали осуществить снижение акцизов в рамках налогового маневра, когда повышение НДПИ и обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты должно было быть дополнено снижением акцизов на бензин и дизтопливо. "Однако топливные акцизы, наоборот, росли, что и стало одной из причин ралли на топливном рынке", - отметил он.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Запрет на экспорт бензина из России возобновлен
06:32
Комментируя возможные сроки снятия эмбарго на экспорт бензина, Терешкин предположил, что это может произойти в ноябре. "Чтобы добиться отмены запрета на экспорт, компаниям придется сдерживать цены в рознице, причем на протяжении всех трех предстоящих месяцев", - отметил при этом собеседник агентства.
Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с 1 августа. Как ожидается, он сохранится и в течение сентября и октября. При этом эмбарго на экспорт дизельного топлива, по словам первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина, не требуется.
 
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