Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономический "сюрприз" от Трампа: союзники США должны готовиться к худшему - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240801/tramp-850594886.html
Экономический "сюрприз" от Трампа: союзники США должны готовиться к худшему
Экономический "сюрприз" от Трампа: союзники США должны готовиться к худшему - 01.08.2024, ПРАЙМ
Экономический "сюрприз" от Трампа: союзники США должны готовиться к худшему
Экономическая программа кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа может стать настоящей катастрофой для Белого дома и Запада, признают... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T13:57+0300
2024-08-01T13:57+0300
экономика
дональд трамп
торговая война
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83023/88/830238804_0:73:2128:1270_1920x0_80_0_0_78c5d36668c6f847e5a7971ef0a19360.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Экономическая программа кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа может стать настоящей катастрофой для Белого дома и Запада, признают европейские и американские аналитики.Так, немецкий экономист Хенрик Мюллер считает, что планы Трампа по трансформации американской экономики приведут к геополитической напряженности, которая отразится, прежде всего, на Европе. Республиканец заявлял, что он намерен снизить налоги и одновременно сократить внешнеторговый дефицит США, а также поддержать отечественный бизнес и "поставить на место" зарубежные фирмы. Кроме того, команда Трампа планирует поднять таможенные пошлины на импорт и одновременно ослабить доллар, а также снизить процентные ставки, замедлив тем самым рост инфляции в стране. Эксперт убежден, что все эти меры просто несочетаемы друг с другом.Такие изменения приведут к резким скачкам доллара, полагают западные экономисты. В результате снижения налогов дефицит американского бюджета может резко вырасти. За этим последует увеличение кредитных заимствований по всему миру и, как следствие, укрепление американской валюты.Однако еще одним следствием станет рост внешнеторгового дефицита США, который сделает импорт в разы дешевле. А это противоречит желаниям экс-президента, так как он намерен восстановить и приумножить масштабы производства в традиционных отраслях.Для этого республиканец планирует повысить таможенные пошлины, ослабив тем самым конкурентов и пополнив казну государства. Однако Мюллер убежден, что план Трампа не сработает. Даже серьезное повышение таможенных пошлин не компенсирует отмену федерального налога на заработную плату и другие налоговые сокращения, которые намерен провести кандидат.Эксперты сходятся в одном: Европе и остальному миру, связанному с США торговыми отношениями, остается надеяться на то, что все эти планы - лишь предвыборные обещания. Иначе все озвученные изменения приведут к глобальной торговой войне, в которой едва ли выиграют сами США или Евросоюз.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240729/es-850500554.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83023/88/830238804_8:0:2120:1584_1920x0_80_0_0_47054057f8cd206cea608599f86c7f49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, торговая война, выборы в сша
Экономика, Дональд Трамп, торговая война, выборы в США
13:57 01.08.2024
 
Экономический "сюрприз" от Трампа: союзники США должны готовиться к худшему

Экономическая программа Трампа может привести к мировой торговой войне, считают эксперты

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк" Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке
 Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Экономическая программа кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа может стать настоящей катастрофой для Белого дома и Запада, признают европейские и американские аналитики.
Так, немецкий экономист Хенрик Мюллер считает, что планы Трампа по трансформации американской экономики приведут к геополитической напряженности, которая отразится, прежде всего, на Европе. Республиканец заявлял, что он намерен снизить налоги и одновременно сократить внешнеторговый дефицит США, а также поддержать отечественный бизнес и "поставить на место" зарубежные фирмы. Кроме того, команда Трампа планирует поднять таможенные пошлины на импорт и одновременно ослабить доллар, а также снизить процентные ставки, замедлив тем самым рост инфляции в стране. Эксперт убежден, что все эти меры просто несочетаемы друг с другом.
Такие изменения приведут к резким скачкам доллара, полагают западные экономисты. В результате снижения налогов дефицит американского бюджета может резко вырасти. За этим последует увеличение кредитных заимствований по всему миру и, как следствие, укрепление американской валюты.
Однако еще одним следствием станет рост внешнеторгового дефицита США, который сделает импорт в разы дешевле. А это противоречит желаниям экс-президента, так как он намерен восстановить и приумножить масштабы производства в традиционных отраслях.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Евросоюз готовит особый план из-за Трампа, пишет FT
29 июля, 11:25
Для этого республиканец планирует повысить таможенные пошлины, ослабив тем самым конкурентов и пополнив казну государства. Однако Мюллер убежден, что план Трампа не сработает. Даже серьезное повышение таможенных пошлин не компенсирует отмену федерального налога на заработную плату и другие налоговые сокращения, которые намерен провести кандидат.
Эксперты сходятся в одном: Европе и остальному миру, связанному с США торговыми отношениями, остается надеяться на то, что все эти планы - лишь предвыборные обещания. Иначе все озвученные изменения приведут к глобальной торговой войне, в которой едва ли выиграют сами США или Евросоюз.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ЭкономикаДональд Трампторговая войнавыборы в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала