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Экономический "сюрприз" от Трампа: союзники США должны готовиться к худшему

Экономический "сюрприз" от Трампа: союзники США должны готовиться к худшему - 01.08.2024, ПРАЙМ

Экономический "сюрприз" от Трампа: союзники США должны готовиться к худшему

Экономическая программа кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа может стать настоящей катастрофой для Белого дома и Запада, признают... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T13:57+0300

2024-08-01T13:57+0300

2024-08-01T13:57+0300

экономика

дональд трамп

торговая война

выборы в сша

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Экономическая программа кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа может стать настоящей катастрофой для Белого дома и Запада, признают европейские и американские аналитики.Так, немецкий экономист Хенрик Мюллер считает, что планы Трампа по трансформации американской экономики приведут к геополитической напряженности, которая отразится, прежде всего, на Европе. Республиканец заявлял, что он намерен снизить налоги и одновременно сократить внешнеторговый дефицит США, а также поддержать отечественный бизнес и "поставить на место" зарубежные фирмы. Кроме того, команда Трампа планирует поднять таможенные пошлины на импорт и одновременно ослабить доллар, а также снизить процентные ставки, замедлив тем самым рост инфляции в стране. Эксперт убежден, что все эти меры просто несочетаемы друг с другом.Такие изменения приведут к резким скачкам доллара, полагают западные экономисты. В результате снижения налогов дефицит американского бюджета может резко вырасти. За этим последует увеличение кредитных заимствований по всему миру и, как следствие, укрепление американской валюты.Однако еще одним следствием станет рост внешнеторгового дефицита США, который сделает импорт в разы дешевле. А это противоречит желаниям экс-президента, так как он намерен восстановить и приумножить масштабы производства в традиционных отраслях.Для этого республиканец планирует повысить таможенные пошлины, ослабив тем самым конкурентов и пополнив казну государства. Однако Мюллер убежден, что план Трампа не сработает. Даже серьезное повышение таможенных пошлин не компенсирует отмену федерального налога на заработную плату и другие налоговые сокращения, которые намерен провести кандидат.Эксперты сходятся в одном: Европе и остальному миру, связанному с США торговыми отношениями, остается надеяться на то, что все эти планы - лишь предвыборные обещания. Иначе все озвученные изменения приведут к глобальной торговой войне, в которой едва ли выиграют сами США или Евросоюз.Полный текст читайте на ИноСМИ

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дональд трамп, торговая война, выборы в сша