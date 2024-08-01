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ЕК провела анализ блокировки Украиной транзита нефти
ЕК провела анализ блокировки Украиной транзита нефти - 01.08.2024, ПРАЙМ
ЕК провела анализ блокировки Украиной транзита нефти
Предварительный анализ блокировки Украиной транзита российской нефти через свою территорию показал, что для Венгрии и Словакии нет рисков снабжения. В связи с... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T14:16+0300
2024-08-01T14:16+0300
2024-08-01T15:03+0300
транзит нефти по "дружбе"
еврокомиссия
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словакия
энергетика
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БРЮССЕЛЬ, 1 авг – ПРАЙМ. Предварительный анализ блокировки Украиной транзита российской нефти через свою территорию показал, что для Венгрии и Словакии нет рисков снабжения. В связи с этим Европейская комиссия не планирует начинать срочные консультации по данному вопросу, заявил в четверг представитель ЕК. "Я могу подтвердить, что службы Еврокомиссии предварительно заключили, что на настоящий момент срочные консультации не требуются, поскольку сейчас нет признаков непосредственных рисков безопасности поставок", - рассказал представитель ЕК в ходе брифинга. Трансляция была доступна на сайте Еврокомиссии. "Сейчас у нас есть предварительный анализ ситуации. Он в действительности предполагает, что непосредственных рисков… безопасности поставок в этих двух странах (Венгрии и Словакии – ред.) нет", - заключил он. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии также подтвердило, что страна прекратила получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита. Отмечалось, что "Лукойл" внесли на Украине в санкционный список. По данным ведомства, НПЗ Slovnaft пока обеспечен поставками нефти из РФ от другого поставщика, но ситуация обсуждается с украинской стороной.Президент Словакии Петер Пеллегрини также заявлял, что Братислава может принять ответные меры, если Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти.
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транзит нефти по "дружбе", еврокомиссия, украина, венгрия, словакия
транзит нефти по "Дружбе", Еврокомиссия, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Энергетика
ЕК провела анализ блокировки Украиной транзита нефти
ЕК не будет проводить срочные консультации по вопросу остановки Киевом транзита нефти РФ
БРЮССЕЛЬ, 1 авг – ПРАЙМ. Предварительный анализ блокировки Украиной транзита российской нефти через свою территорию показал, что для Венгрии и Словакии нет рисков снабжения. В связи с этим Европейская комиссия не планирует начинать срочные консультации по данному вопросу, заявил в четверг представитель ЕК.
"Я могу подтвердить, что службы Еврокомиссии предварительно заключили, что на настоящий момент срочные консультации не требуются, поскольку сейчас нет признаков непосредственных рисков безопасности поставок", - рассказал представитель ЕК в ходе брифинга. Трансляция была доступна на сайте Еврокомиссии.
"Сейчас у нас есть предварительный анализ ситуации. Он в действительности предполагает, что непосредственных рисков… безопасности поставок в этих двух странах (Венгрии и Словакии – ред.) нет", - заключил он.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии также подтвердило, что страна прекратила получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита. Отмечалось, что "Лукойл" внесли на Украине в санкционный список. По данным ведомства, НПЗ Slovnaft пока обеспечен поставками нефти из РФ от другого поставщика, но ситуация обсуждается с украинской стороной.
Президент Словакии Петер Пеллегрини также заявлял, что Братислава может принять ответные меры, если Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти.
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами