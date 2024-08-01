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ЕК провела анализ блокировки Украиной транзита нефти

ЕК провела анализ блокировки Украиной транзита нефти - 01.08.2024, ПРАЙМ

ЕК провела анализ блокировки Украиной транзита нефти

Предварительный анализ блокировки Украиной транзита российской нефти через свою территорию показал, что для Венгрии и Словакии нет рисков снабжения. В связи с... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T14:16+0300

2024-08-01T14:16+0300

2024-08-01T15:03+0300

транзит нефти по "дружбе"

еврокомиссия

украина

венгрия

словакия

энергетика

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БРЮССЕЛЬ, 1 авг – ПРАЙМ. Предварительный анализ блокировки Украиной транзита российской нефти через свою территорию показал, что для Венгрии и Словакии нет рисков снабжения. В связи с этим Европейская комиссия не планирует начинать срочные консультации по данному вопросу, заявил в четверг представитель ЕК. "Я могу подтвердить, что службы Еврокомиссии предварительно заключили, что на настоящий момент срочные консультации не требуются, поскольку сейчас нет признаков непосредственных рисков безопасности поставок", - рассказал представитель ЕК в ходе брифинга. Трансляция была доступна на сайте Еврокомиссии. "Сейчас у нас есть предварительный анализ ситуации. Он в действительности предполагает, что непосредственных рисков… безопасности поставок в этих двух странах (Венгрии и Словакии – ред.) нет", - заключил он. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии также подтвердило, что страна прекратила получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита. Отмечалось, что "Лукойл" внесли на Украине в санкционный список. По данным ведомства, НПЗ Slovnaft пока обеспечен поставками нефти из РФ от другого поставщика, но ситуация обсуждается с украинской стороной.Президент Словакии Петер Пеллегрини также заявлял, что Братислава может принять ответные меры, если Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти.

https://1prime.ru/20240725/aktivy-850422340.html

украина

венгрия

словакия

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транзит нефти по "дружбе", еврокомиссия, украина, венгрия, словакия