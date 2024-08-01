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Матвиенко отметила профессионализм Набиуллиной и ЦБ

Матвиенко отметила профессионализм Набиуллиной и ЦБ - 01.08.2024, ПРАЙМ

Матвиенко отметила профессионализм Набиуллиной и ЦБ

Банк России и его глава Эльвира Набиуллина работают профессионально, способствуют удержанию финансовой стабильности. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T11:40+0300

2024-08-01T11:40+0300

2024-08-01T11:41+0300

банк россии

эльвира набиуллина

валентина матвиенко

совфед

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Банк России и его глава Эльвира Набиуллина работают профессионально, способствуют удержанию финансовой стабильности. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Чиновница выступила в четверг, 1 августа. на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии."Я отношусь к тем людям, которые считают, что Центробанк и председатель Центробанка работают профессионально, и они во многом способствуют с правительством удержанию финансовой стабильности, удержанию курса рубля", - сказала она.По словам Матвиенко, регулятор применяет инструменты, которые у него есть. Однако, подчеркнула председатель СФ, эти меры должны дополняться другими.

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эльвира набиуллина, валентина матвиенко, совфед