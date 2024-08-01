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Матвиенко отметила профессионализм Набиуллиной и ЦБ - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко отметила профессионализм Набиуллиной и ЦБ
Матвиенко отметила профессионализм Набиуллиной и ЦБ - 01.08.2024, ПРАЙМ
Матвиенко отметила профессионализм Набиуллиной и ЦБ
Банк России и его глава Эльвира Набиуллина работают профессионально, способствуют удержанию финансовой стабильности. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T11:40+0300
2024-08-01T11:41+0300
банк россии
эльвира набиуллина
валентина матвиенко
совфед
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Банк России и его глава Эльвира Набиуллина работают профессионально, способствуют удержанию финансовой стабильности. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Чиновница выступила в четверг, 1 августа. на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии."Я отношусь к тем людям, которые считают, что Центробанк и председатель Центробанка работают профессионально, и они во многом способствуют с правительством удержанию финансовой стабильности, удержанию курса рубля", - сказала она.По словам Матвиенко, регулятор применяет инструменты, которые у него есть. Однако, подчеркнула председатель СФ, эти меры должны дополняться другими.
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эльвира набиуллина, валентина матвиенко, совфед
Банк России, Эльвира Набиуллина, Валентина Матвиенко, Совфед
11:40 01.08.2024 (обновлено: 11:41 01.08.2024)
 
Матвиенко отметила профессионализм Набиуллиной и ЦБ

Матвиенко: Банк России и его председатель Набиуллина работают профессионально

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Банк России и его глава Эльвира Набиуллина работают профессионально, способствуют удержанию финансовой стабильности. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Чиновница выступила в четверг, 1 августа. на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
"Я отношусь к тем людям, которые считают, что Центробанк и председатель Центробанка работают профессионально, и они во многом способствуют с правительством удержанию финансовой стабильности, удержанию курса рубля", - сказала она.
По словам Матвиенко, регулятор применяет инструменты, которые у него есть. Однако, подчеркнула председатель СФ, эти меры должны дополняться другими.
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Банк РоссииЭльвира НабиуллинаВалентина МатвиенкоСовфед
 
 
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