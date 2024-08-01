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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 2 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 2 августа - 01.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 2 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,29 копейки, до 11,7918 рубля, курс доллара - на 32,58 копейки, до 85,7833 рубля,... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:34+0300
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банк россии
курсы валют
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,29 копейки, до 11,7918 рубля, курс доллара - на 32,58 копейки, до 85,7833 рубля, курс евро - на 66,5 копейки, до 92,8499 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 2 августа
Официальный курс юаня на пятницу - 11,79 руб, доллара - 85,78 руб, евро - 92,84 руб
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,29 копейки, до 11,7918 рубля, курс доллара - на 32,58 копейки, до 85,7833 рубля, курс евро - на 66,5 копейки, до 92,8499 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.