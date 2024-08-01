https://1prime.ru/20240801/turpotok-850602099.html

В МЭР оценили турпоток между Россией и Китаем в рамках группового безвиза

В МЭР оценили турпоток между Россией и Китаем в рамках группового безвиза - 01.08.2024, ПРАЙМ

В МЭР оценили турпоток между Россией и Китаем в рамках группового безвиза

Турпоток между Россией и Китаем в рамках группового безвизового механизма за год с момента запуска достиг почти 580 тысяч человек, из них 240 тысяч - граждане... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T16:55+0300

2024-08-01T16:55+0300

2024-08-01T16:55+0300

экономика

россия

китай

туризм

турпоток

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Турпоток между Россией и Китаем в рамках группового безвизового механизма за год с момента запуска достиг почти 580 тысяч человек, из них 240 тысяч - граждане Китая, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков в рамках заседания подкомиссии по сотрудничеству в сфере туризма российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. "На сегодняшний день наблюдаем динамику роста количества туристов, заинтересованных в безвизовых туристических поездках. По нашим данным, с 1 августа 2023 года почти 580 тысяч российских и китайских туристов воспользовались безвизовыми турами", - заявил Вахруков, слова которого приводятся в сообщении. Уточняется, что из них 240 тысяч - граждане Китая, посетившие Россию. При этом с целью расширения объемов туристических потоков участники заседания договорились актуализировать соглашение о безвизовых групповых поездках. Предлагается уменьшить с пяти до трех человек минимальный состав туристической группы, а также увеличить сроки пребывания туристической группы на территории принимающего государства с 15 до 21 дня. Данные изменения могут вступить в силу до конца 2024 года. Также на заседании была затронута тема взаимодействия на многосторонних площадках. Участники отметили успешное проведение первого заседания рабочей группы и встречи министров туризма стран БРИКС в июне текущего года. Стороны договорились организовать в России в конце сентября восьмое совещание руководителей туристских администраций России, Китая и Монголии и поддержали идею проведения в 2025 году отраслевых мероприятий ШОС в китайском городе Циндао. Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.

https://1prime.ru/20240731/turpotok-850577655.html

китай

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россия, китай, туризм, турпоток