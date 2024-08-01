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СМИ: США назвали удар Израиля "стандартным и пропорциональным ответом"

СМИ: США назвали удар Израиля "стандартным и пропорциональным ответом" - 01.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: США назвали удар Израиля "стандартным и пропорциональным ответом"

В США назвали атаку Израиля на пригород Бейрута, столицы Ливана, пропорциональным ответом на обстрел Голанских высот. Израильская армия считает, что ливанское... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T11:03+0300

2024-08-01T11:03+0300

2024-08-01T11:03+0300

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израиль

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В США назвали атаку Израиля на пригород Бейрута, столицы Ливана, пропорциональным ответом на обстрел Голанских высот. Израильская армия считает, что ливанское движение "Хезболлах" причастно к происшествию, сообщает газета Politico, ссылаясь на двух американских чиновников. "США восприняли удар по ливанской столице как стандартный, пропорциональный ответ", - приводит издание слова чиновников.Ранее южный пригород столицы Ливана подвергся авиаударам со стороны Израиля, есть погибшие и пострадавшие. В ЦАХАЛ заявили, что атака по Бейруту произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах". МИД России назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.В среду, 31 июля, стало известно, что в Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".Руководство движения ХАМАС после гибели главы политбюро Исмаила Хании сообщило, что не намерено менять свои условия в переговорном процессе с Израилем. ХАМАС также оставляет за собой право на жесткий ответ за убийство, рассказал РИА Новости представитель движения в Ливане Махмуд Тах.

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израиль, ливан, хамас