Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США назвали удар Израиля "стандартным и пропорциональным ответом" - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240801/udar-850587689.html
СМИ: США назвали удар Израиля "стандартным и пропорциональным ответом"
СМИ: США назвали удар Израиля "стандартным и пропорциональным ответом" - 01.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: США назвали удар Израиля "стандартным и пропорциональным ответом"
В США назвали атаку Израиля на пригород Бейрута, столицы Ливана, пропорциональным ответом на обстрел Голанских высот. Израильская армия считает, что ливанское... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T11:03+0300
2024-08-01T11:03+0300
политика
израиль
ливан
хамас
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/66/841936653_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5810cb71b898d93c12120f96101822eb.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В США назвали атаку Израиля на пригород Бейрута, столицы Ливана, пропорциональным ответом на обстрел Голанских высот. Израильская армия считает, что ливанское движение "Хезболлах" причастно к происшествию, сообщает газета Politico, ссылаясь на двух американских чиновников. "США восприняли удар по ливанской столице как стандартный, пропорциональный ответ", - приводит издание слова чиновников.Ранее южный пригород столицы Ливана подвергся авиаударам со стороны Израиля, есть погибшие и пострадавшие. В ЦАХАЛ заявили, что атака по Бейруту произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах". МИД России назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.В среду, 31 июля, стало известно, что в Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".Руководство движения ХАМАС после гибели главы политбюро Исмаила Хании сообщило, что не намерено менять свои условия в переговорном процессе с Израилем. ХАМАС также оставляет за собой право на жесткий ответ за убийство, рассказал РИА Новости представитель движения в Ливане Махмуд Тах.
https://1prime.ru/20240731/ubiystvo-850570027.html
израиль
ливан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/66/841936653_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_b97c20c4eb743f55942f7b4b06bfc6e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, ливан, хамас
Политика, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ХАМАС
11:03 01.08.2024
 
СМИ: США назвали удар Израиля "стандартным и пропорциональным ответом"

Politico: США считают удар Израиля по Бейруту "стандартным и пропорциональным ответом"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта
Обстановка в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В США назвали атаку Израиля на пригород Бейрута, столицы Ливана, пропорциональным ответом на обстрел Голанских высот. Израильская армия считает, что ливанское движение "Хезболлах" причастно к происшествию, сообщает газета Politico, ссылаясь на двух американских чиновников.
"США восприняли удар по ливанской столице как стандартный, пропорциональный ответ", - приводит издание слова чиновников.
Ранее южный пригород столицы Ливана подвергся авиаударам со стороны Израиля, есть погибшие и пострадавшие. В ЦАХАЛ заявили, что атака по Бейруту произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах". МИД России назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
В среду, 31 июля, стало известно, что в Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
МИД Ирана назвал США соучастником в убийстве главы политбюро ХАМАС
Вчера, 15:36
Руководство движения ХАМАС после гибели главы политбюро Исмаила Хании сообщило, что не намерено менять свои условия в переговорном процессе с Израилем. ХАМАС также оставляет за собой право на жесткий ответ за убийство, рассказал РИА Новости представитель движения в Ливане Махмуд Тах.
 
ПолитикаИЗРАИЛЬЛИВАНХАМАС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала