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СМИ: США назвали удар Израиля "стандартным и пропорциональным ответом"
СМИ: США назвали удар Израиля "стандартным и пропорциональным ответом" - 01.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: США назвали удар Израиля "стандартным и пропорциональным ответом"
В США назвали атаку Израиля на пригород Бейрута, столицы Ливана, пропорциональным ответом на обстрел Голанских высот. Израильская армия считает, что ливанское... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T11:03+0300
2024-08-01T11:03+0300
2024-08-01T11:03+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В США назвали атаку Израиля на пригород Бейрута, столицы Ливана, пропорциональным ответом на обстрел Голанских высот. Израильская армия считает, что ливанское движение "Хезболлах" причастно к происшествию, сообщает газета Politico, ссылаясь на двух американских чиновников. "США восприняли удар по ливанской столице как стандартный, пропорциональный ответ", - приводит издание слова чиновников.Ранее южный пригород столицы Ливана подвергся авиаударам со стороны Израиля, есть погибшие и пострадавшие. В ЦАХАЛ заявили, что атака по Бейруту произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах". МИД России назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.В среду, 31 июля, стало известно, что в Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".Руководство движения ХАМАС после гибели главы политбюро Исмаила Хании сообщило, что не намерено менять свои условия в переговорном процессе с Израилем. ХАМАС также оставляет за собой право на жесткий ответ за убийство, рассказал РИА Новости представитель движения в Ливане Махмуд Тах.
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Политика, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ХАМАС
СМИ: США назвали удар Израиля "стандартным и пропорциональным ответом"
Politico: США считают удар Израиля по Бейруту "стандартным и пропорциональным ответом"
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В США назвали атаку Израиля на пригород Бейрута, столицы Ливана, пропорциональным ответом на обстрел Голанских высот. Израильская армия считает, что ливанское движение "Хезболлах" причастно к происшествию, сообщает газета Politico, ссылаясь на двух американских чиновников.
"США восприняли удар по ливанской столице как стандартный, пропорциональный ответ", - приводит издание слова чиновников.
Ранее южный пригород столицы Ливана подвергся авиаударам со стороны Израиля, есть погибшие и пострадавшие. В ЦАХАЛ заявили, что атака по Бейруту произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах". МИД России назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
В среду, 31 июля, стало известно, что в Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".
МИД Ирана назвал США соучастником в убийстве главы политбюро ХАМАС
Руководство движения ХАМАС после гибели главы политбюро Исмаила Хании сообщило, что не намерено менять свои условия в переговорном процессе с Израилем. ХАМАС также оставляет за собой право на жесткий ответ за убийство, рассказал РИА Новости представитель движения в Ливане Махмуд Тах.