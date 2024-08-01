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Цены взлетят. В Европе хотят избавиться еще от одной зависимости от России

Цены взлетят. В Европе хотят избавиться еще от одной зависимости от России - 01.08.2024, ПРАЙМ

Цены взлетят. В Европе хотят избавиться еще от одной зависимости от России

Европейские производители удобрений просят ввести санкции или импортные пошлины против российских конкурентов, пишет финское издание Yle.. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T10:58+0300

2024-08-01T10:58+0300

2024-08-01T10:58+0300

экономика

ес

удобрения

газ

санкции против рф

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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Европейские производители удобрений просят ввести санкции или импортные пошлины против российских конкурентов, пишет финское издание Yle..Как они утверждают, Россия хочет вогнать ЕС в зависимость от искусственных удобрений вместо природного газа, и эта продукция используются для финансирования спецоперации на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramФинские и европейские фермеры используют удобрения для выращивания сельскохозяйственных культур и сильно от них зависят. Цены на удобрения уже высоки, и их возможное повышение может негативно сказаться на фермерах.В то же время европейские производители удобрений зависят от российского сырья, включая аммиак и сжиженный природный газ.Так, норвежская Yara, крупнейший производитель удобрений в Финляндии, зависит от российского сырья, несмотря на попытки уменьшить зависимость.Лоббисты заявляют о планах ввести санкции лишь против готовых удобрений, но не сырья, необходимого для их производства. Таким образом европейские заводы по-прежнему будут получать сырье из России для производства удобрений, включая как аммиак, так и мочевину.В этой связи, как отмечается, европейские фермеры и производители удобрений предлагают решения на уровне ЕС, включая управление рисками и поиск альтернативных удобрений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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ес, удобрения, газ, санкции против рф