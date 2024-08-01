Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены взлетят. В Европе хотят избавиться еще от одной зависимости от России - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240801/udobreniya-850587369.html
Цены взлетят. В Европе хотят избавиться еще от одной зависимости от России
Цены взлетят. В Европе хотят избавиться еще от одной зависимости от России - 01.08.2024, ПРАЙМ
Цены взлетят. В Европе хотят избавиться еще от одной зависимости от России
Европейские производители удобрений просят ввести санкции или импортные пошлины против российских конкурентов, пишет финское издание Yle.. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T10:58+0300
2024-08-01T10:58+0300
экономика
ес
удобрения
газ
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82633/28/826332843_0:402:3862:2574_1920x0_80_0_0_baad5ccc89961feaf934f3b5d22b9365.jpg
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Европейские производители удобрений просят ввести санкции или импортные пошлины против российских конкурентов, пишет финское издание Yle..Как они утверждают, Россия хочет вогнать ЕС в зависимость от искусственных удобрений вместо природного газа, и эта продукция используются для финансирования спецоперации на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramФинские и европейские фермеры используют удобрения для выращивания сельскохозяйственных культур и сильно от них зависят. Цены на удобрения уже высоки, и их возможное повышение может негативно сказаться на фермерах.В то же время европейские производители удобрений зависят от российского сырья, включая аммиак и сжиженный природный газ.Так, норвежская Yara, крупнейший производитель удобрений в Финляндии, зависит от российского сырья, несмотря на попытки уменьшить зависимость.Лоббисты заявляют о планах ввести санкции лишь против готовых удобрений, но не сырья, необходимого для их производства. Таким образом европейские заводы по-прежнему будут получать сырье из России для производства удобрений, включая как аммиак, так и мочевину.В этой связи, как отмечается, европейские фермеры и производители удобрений предлагают решения на уровне ЕС, включая управление рисками и поиск альтернативных удобрений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240723/udobreniya-850348306.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82633/28/826332843_148:0:3580:2574_1920x0_80_0_0_1e51e2bbf4647aad91275a40e053385d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, удобрения, газ, санкции против рф
Экономика, ЕС, удобрения, Газ, санкции против РФ
10:58 01.08.2024
 
Цены взлетят. В Европе хотят избавиться еще от одной зависимости от России

Yle: лоббисты в Европе хотят ввести санкции против российских удобрений

© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Производство удобрений
Производство удобрений - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Европейские производители удобрений просят ввести санкции или импортные пошлины против российских конкурентов, пишет финское издание Yle..
Как они утверждают, Россия хочет вогнать ЕС в зависимость от искусственных удобрений вместо природного газа, и эта продукция используются для финансирования спецоперации на Украине.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Финские и европейские фермеры используют удобрения для выращивания сельскохозяйственных культур и сильно от них зависят. Цены на удобрения уже высоки, и их возможное повышение может негативно сказаться на фермерах.
Мешки с удобрениями российского производства - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
"Ведомости": ЕС нарастил импорт удобрений из России
23 июля, 08:25
В то же время европейские производители удобрений зависят от российского сырья, включая аммиак и сжиженный природный газ.
Так, норвежская Yara, крупнейший производитель удобрений в Финляндии, зависит от российского сырья, несмотря на попытки уменьшить зависимость.
Лоббисты заявляют о планах ввести санкции лишь против готовых удобрений, но не сырья, необходимого для их производства. Таким образом европейские заводы по-прежнему будут получать сырье из России для производства удобрений, включая как аммиак, так и мочевину.
В этой связи, как отмечается, европейские фермеры и производители удобрений предлагают решения на уровне ЕС, включая управление рисками и поиск альтернативных удобрений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаЕСудобренияГазсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала