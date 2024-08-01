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В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине

В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине - 01.08.2024, ПРАЙМ

В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине

Россия ответила на появление F-16 у ВСУ третьим этапом учений тактических ядерных сил, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T12:22+0300

2024-08-01T12:22+0300

2024-08-01T12:25+0300

вооружения

сша

украина

россия

ядерное оружие

f-16

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия ответила на появление F-16 у ВСУ третьим этапом учений тактических ядерных сил, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.31 июля Минобороны России сообщило, что стартовал третий этап учений, на которых ВС РФ отрабатывают практическое применение нестратегического ядерного оружия."Действие: первые произведенные американцами истребители F-16 прибыли на Украину, как сообщает Bloomberg. Ответ: Россия начинает третий этап учения нестратегических ядерных сил", - написал Макгрегор в Х.

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сша, украина, россия, ядерное оружие, f-16