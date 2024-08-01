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Узбекистан намерен сохранить стабильный экспорт в Россию

Узбекистан намерен сохранить стабильный экспорт в Россию - 01.08.2024, ПРАЙМ

Узбекистан намерен сохранить стабильный экспорт в Россию

Узбекистан сохранит во второй половине 2024 года стабильный экспорт в страны - основные торговые партнеры, в частности в Россию, следует из материалов ЦБ... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T18:23+0300

2024-08-01T18:23+0300

2024-08-01T18:23+0300

экономика

узбекистан

цб узбекистана

россия

экспорт

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ТАШКЕНТ, 1 авг – ПРАЙМ. Узбекистан сохранит во второй половине 2024 года стабильный экспорт в страны - основные торговые партнеры, в частности в Россию, следует из материалов ЦБ республики. По данным регулятора, в январе-июне 2024 года основными торговыми партнерами Узбекистана оставались Китай, Россия, Казахстан и Турция, на долю которых приходится почти 80% узбекистанского экспорта. "Анализ ежемесячной деловой активности в ключевых торговых партнерах и незолотого экспорта Узбекистана показывает… что темпы экспорта из Узбекистана в эти страны будут стабильными во втором полугодии", - говорится в материалах, опубликованных на сайте регулятора. В ЦБ напомнили, что в первом полугодии экспорт товаров и услуг из Узбекистана в РФ увеличился на 32,3%, в том числе поставки фруктов и овощей – на 11%. По оценке регулятора, более 50% поставляемых на российский рынок узбекистанских товаров составляет текстильная продукция. "Можно считать, что снижение экспорта текстильной продукции наблюдалось за счет ценового эффекта, учитывая значительное снижение цены хлопка во II квартале", - добавили в ЦБ. Ранее агентство по статистике республики сообщало, что торговый оборот Узбекистана с Россией в первом полугодии 2024 года увеличился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 5,75 миллиарда долларов. Объем узбекского экспорта в РФ вырос в 1,32 раза - до 1,73 миллиарда долларов (13,3% в общем объеме экспорта), объем импорта вырос на 28,3% - до 4,02 миллиарда долларов (21,3% в общем объеме импорта). По данным ведомства, общий внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне вырос на 8,5% в годовом выражении и составил 31,8 миллиарда долларов. В том числе узбекистанский экспорт увеличился на 5,5% - до 12,99 миллиарда долларов, импорт - на 10,6%, до 18,84 миллиарда долларов. Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (18,5% в общем товарообороте), Россия (18,1%), Казахстан (6%), Турция (4,5%) и Южная Корея (3,4%).

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узбекистан, цб узбекистана, россия, экспорт