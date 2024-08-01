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По делу о хищении задержан руководитель "Военторга" - 01.08.2024, ПРАЙМ
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По делу о хищении задержан руководитель "Военторга"
По делу о хищении задержан руководитель "Военторга" - 01.08.2024, ПРАЙМ
По делу о хищении задержан руководитель "Военторга"
В отношении руководителя и сотрудников "Военторга" возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщила официальный... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T05:43+0300
2024-08-01T05:46+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В отношении руководителя и сотрудников "Военторга" возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, речь идет о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Министерства обороны России, эпизоды охватывают период 2019-2022 годов.По версии следствия, в 2019 году фигуранты дела с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области вступили в преступный сговор и заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" на 625 миллионов рублей. При этом в период с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им структуры, бенефициаром которых был бизнесмен - 41-летний уроженец Северной Осетии, добавила Волк. Затем злоумышленники реализовали данную продукцию Министерству обороны России, "экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей". В результате этих действий ведомству и бюджету России был причинен ущерб в особо крупном размере. Глава АО "Военторг" и бенифициар подконтрольных организаций задержаны в рамках дела. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество"). Были проведены 64 обыска. Изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи, а также другие предметы, которые имеют доказательственное значение. В рамках уголовного дела следователи допросили свыше 30 свидетелей.Кроме того, МВД опубликовало видео, где запечатлена оперативная работа ОМОНа в здании. На минутном фрагменте видно, как бойцы заходят в кабинеты на каждом этаже.
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минобороны рф, коррупция
Минобороны РФ, коррупция
05:43 01.08.2024 (обновлено: 05:46 01.08.2024)
 
По делу о хищении задержан руководитель "Военторга"

Руководитель "Военторга" задержан по делу о хищении при исполнении госконтрактов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк!Задержание. Архивное фото
!Задержание. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В отношении руководителя и сотрудников "Военторга" возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, речь идет о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Министерства обороны России, эпизоды охватывают период 2019-2022 годов.
По версии следствия, в 2019 году фигуранты дела с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области вступили в преступный сговор и заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" на 625 миллионов рублей.
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При этом в период с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им структуры, бенефициаром которых был бизнесмен - 41-летний уроженец Северной Осетии, добавила Волк.
Затем злоумышленники реализовали данную продукцию Министерству обороны России, "экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей". В результате этих действий ведомству и бюджету России был причинен ущерб в особо крупном размере.
Глава АО "Военторг" и бенифициар подконтрольных организаций задержаны в рамках дела. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество").
Были проведены 64 обыска. Изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи, а также другие предметы, которые имеют доказательственное значение. В рамках уголовного дела следователи допросили свыше 30 свидетелей.
Кроме того, МВД опубликовало видео, где запечатлена оперативная работа ОМОНа в здании. На минутном фрагменте видно, как бойцы заходят в кабинеты на каждом этаже.
 
Минобороны РФкоррупция
 
 
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