https://1prime.ru/20240801/voentorg-850585096.html

Раскрыта связь между АО "Военторг" и генералом Булгаковым

Раскрыта связь между АО "Военторг" и генералом Булгаковым - 01.08.2024, ПРАЙМ

Раскрыта связь между АО "Военторг" и генералом Булгаковым

АО "Военторг", руководитель которого был задержан в ночь на четверг, фигурирует в уголовном деле, в рамках которого арестовали генерала Дмитрия Булгакова. Об... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T09:42+0300

2024-08-01T09:42+0300

2024-08-01T09:42+0300

суд

уголовное дело

коррупция

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. АО "Военторг", руководитель которого был задержан в ночь на четверг, фигурирует в уголовном деле, в рамках которого арестовали генерала Дмитрия Булгакова. Об этом говорится в материалах дела, оказавшихся в распоряжении агентства РИА Новости.Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о задержании руководителя АО "Военторг" и бенефициара ряда подконтрольных организаций по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Они, по данным следствия, заключили госконтракты на поставку "Армейских нессесеров" на 625 миллиардов рублей, сделали продукцию через подконтрольные организации и продали ее Минобороны, завысив цену более чем на 400 миллионов рублей.Как отмечает РИА Новости, АО "Военторг" указано как "прослойка" между Министерством обороны и "Грязинским пищевым комбинатом", руководство которого в данный момент находится в СИЗО. Так, ведомство заключило с "Военторгом" контракт на поставку индивидуальных рационов питания. А АО, в свою очередь, договорилось с "Грязинским пищевым комбинатом". Как указало сделствие, пайки оказались некачественными, а их стоимость - завышенной.Ранее источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы комбината, используя служебное положение. Его арестовали по делу о коррупции.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, уголовное дело, коррупция