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Раскрыта связь между АО "Военторг" и генералом Булгаковым
Раскрыта связь между АО "Военторг" и генералом Булгаковым - 01.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыта связь между АО "Военторг" и генералом Булгаковым
АО "Военторг", руководитель которого был задержан в ночь на четверг, фигурирует в уголовном деле, в рамках которого арестовали генерала Дмитрия Булгакова. Об... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T09:42+0300
2024-08-01T09:42+0300
2024-08-01T09:42+0300
суд
уголовное дело
коррупция
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. АО "Военторг", руководитель которого был задержан в ночь на четверг, фигурирует в уголовном деле, в рамках которого арестовали генерала Дмитрия Булгакова. Об этом говорится в материалах дела, оказавшихся в распоряжении агентства РИА Новости.Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о задержании руководителя АО "Военторг" и бенефициара ряда подконтрольных организаций по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Они, по данным следствия, заключили госконтракты на поставку "Армейских нессесеров" на 625 миллиардов рублей, сделали продукцию через подконтрольные организации и продали ее Минобороны, завысив цену более чем на 400 миллионов рублей.Как отмечает РИА Новости, АО "Военторг" указано как "прослойка" между Министерством обороны и "Грязинским пищевым комбинатом", руководство которого в данный момент находится в СИЗО. Так, ведомство заключило с "Военторгом" контракт на поставку индивидуальных рационов питания. А АО, в свою очередь, договорилось с "Грязинским пищевым комбинатом". Как указало сделствие, пайки оказались некачественными, а их стоимость - завышенной.Ранее источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы комбината, используя служебное положение. Его арестовали по делу о коррупции.
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суд, уголовное дело, коррупция
суд, уголовное дело, коррупция
Раскрыта связь между АО "Военторг" и генералом Булгаковым
"Военторг" значился в деле о поставке сухпайков, где фигурирует генерал Булгаков
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. АО "Военторг", руководитель которого был задержан в ночь на четверг, фигурирует в уголовном деле, в рамках которого арестовали генерала Дмитрия Булгакова. Об этом говорится в материалах дела, оказавшихся в распоряжении агентства РИА Новости.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о задержании руководителя АО "Военторг" и бенефициара ряда подконтрольных организаций по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Они, по данным следствия, заключили госконтракты на поставку "Армейских нессесеров" на 625 миллиардов рублей, сделали продукцию через подконтрольные организации и продали ее Минобороны, завысив цену более чем на 400 миллионов рублей.
Как отмечает РИА Новости, АО "Военторг" указано как "прослойка" между Министерством обороны и "Грязинским пищевым комбинатом", руководство которого в данный момент находится в СИЗО. Так, ведомство заключило с "Военторгом" контракт на поставку индивидуальных рационов питания. А АО, в свою очередь, договорилось с "Грязинским пищевым комбинатом". Как указало сделствие, пайки оказались некачественными, а их стоимость - завышенной.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы комбината, используя служебное положение. Его арестовали по делу о коррупции.