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Из заключения в странах НАТО вернули на родину восемь россиян - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Из заключения в странах НАТО вернули на родину восемь россиян
Из заключения в странах НАТО вернули на родину восемь россиян - 01.08.2024, ПРАЙМ
Из заключения в странах НАТО вернули на родину восемь россиян
В Россию на родину возвратили восемь граждан РФ, которые ранее были задержаны в странах НАТО о отбывали там заключение. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T20:08+0300
2024-08-01T20:08+0300
политика
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В Россию на родину возвратили восемь граждан РФ, которые ранее были задержаны в странах НАТО о отбывали там заключение. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Отмечается, что 1 августа 2024 года в рамках прошедшего в аэропорту столицы Турции Анкары обмена были возвращены на родину восемь граждан РФ, а также несовершеннолетние дети.По данным ведомства, россиян обменяли на группу лиц, которые действовали в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что возвращение стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров.
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россия, запад, нато, обмен
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО, обмен
20:08 01.08.2024
 
Из заключения в странах НАТО вернули на родину восемь россиян

ЦОС ФСБ: на родину возвратили находившихся в заключении в странах НАТО 8 россиян

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В Россию на родину возвратили восемь граждан РФ, которые ранее были задержаны в странах НАТО о отбывали там заключение. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что 1 августа 2024 года в рамках прошедшего в аэропорту столицы Турции Анкары обмена были возвращены на родину восемь граждан РФ, а также несовершеннолетние дети.
По данным ведомства, россиян обменяли на группу лиц, которые действовали в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.
В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что возвращение стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров.
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