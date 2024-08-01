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Из заключения в странах НАТО вернули на родину восемь россиян

Из заключения в странах НАТО вернули на родину восемь россиян - 01.08.2024, ПРАЙМ

Из заключения в странах НАТО вернули на родину восемь россиян

В Россию на родину возвратили восемь граждан РФ, которые ранее были задержаны в странах НАТО о отбывали там заключение. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T20:08+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. В Россию на родину возвратили восемь граждан РФ, которые ранее были задержаны в странах НАТО о отбывали там заключение. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Отмечается, что 1 августа 2024 года в рамках прошедшего в аэропорту столицы Турции Анкары обмена были возвращены на родину восемь граждан РФ, а также несовершеннолетние дети.По данным ведомства, россиян обменяли на группу лиц, которые действовали в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что возвращение стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров.

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россия, запад, нато, обмен