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У Киева нет волшебной таблетки: Песков ответил на вопрос об F-16

У Киева нет волшебной таблетки: Песков ответил на вопрос об F-16 - 01.08.2024, ПРАЙМ

У Киева нет волшебной таблетки: Песков ответил на вопрос об F-16

Поставки ВСУ истребителей F-16 не смогут повлиять на динамику событий на фронте, у киевского режима нет никакой панацеи. Об этом заявил пресс-секретарь... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T12:45+0300

2024-08-01T12:45+0300

2024-08-01T12:45+0300

вооружения

дмитрий песков

всу

f-16

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Поставки ВСУ истребителей F-16 не смогут повлиять на динамику событий на фронте, у киевского режима нет никакой панацеи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Агентство Bloomberg ранее сообщило, что первая партия натовских F-16 прибыла на Украину. Кроме того, как отмечало издание The Telegraph, ВСУ уже опробовали самолеты в бою.Песков, комментируя публикацию, подчеркнул, что никаких официальных заявлений на этот счет не было.Он добавил, что передача ВСУ F-16 не сможет значительно повлиять на ситуацию на фронте. По словам Пескова, истребители будут сбиваться и уничтожаться."Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. Никакой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, и они должны в этом отдавать себе отчет", - сказал официальный представитель Кремля.

https://1prime.ru/20240731/f-16-850562762.html

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дмитрий песков, всу, f-16