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У Киева нет волшебной таблетки: Песков ответил на вопрос об F-16 - 01.08.2024, ПРАЙМ
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У Киева нет волшебной таблетки: Песков ответил на вопрос об F-16
У Киева нет волшебной таблетки: Песков ответил на вопрос об F-16 - 01.08.2024, ПРАЙМ
У Киева нет волшебной таблетки: Песков ответил на вопрос об F-16
Поставки ВСУ истребителей F-16 не смогут повлиять на динамику событий на фронте, у киевского режима нет никакой панацеи. Об этом заявил пресс-секретарь... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T12:45+0300
2024-08-01T12:45+0300
вооружения
дмитрий песков
всу
f-16
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Поставки ВСУ истребителей F-16 не смогут повлиять на динамику событий на фронте, у киевского режима нет никакой панацеи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Агентство Bloomberg ранее сообщило, что первая партия натовских F-16 прибыла на Украину. Кроме того, как отмечало издание The Telegraph, ВСУ уже опробовали самолеты в бою.Песков, комментируя публикацию, подчеркнул, что никаких официальных заявлений на этот счет не было.Он добавил, что передача ВСУ F-16 не сможет значительно повлиять на ситуацию на фронте. По словам Пескова, истребители будут сбиваться и уничтожаться."Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. Никакой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, и они должны в этом отдавать себе отчет", - сказал официальный представитель Кремля.
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дмитрий песков, всу, f-16
Вооружения, Дмитрий Песков, ВСУ, F-16
12:45 01.08.2024
 
У Киева нет волшебной таблетки: Песков ответил на вопрос об F-16

Песков о передаче НАТО Киеву F-16: у ВСУ нет волшебной таблетки и панацеи

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Поставки ВСУ истребителей F-16 не смогут повлиять на динамику событий на фронте, у киевского режима нет никакой панацеи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что первая партия натовских F-16 прибыла на Украину. Кроме того, как отмечало издание The Telegraph, ВСУ уже опробовали самолеты в бою.
Песков, комментируя публикацию, подчеркнул, что никаких официальных заявлений на этот счет не было.
Он добавил, что передача ВСУ F-16 не сможет значительно повлиять на ситуацию на фронте. По словам Пескова, истребители будут сбиваться и уничтожаться.
"Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. Никакой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, и они должны в этом отдавать себе отчет", - сказал официальный представитель Кремля.
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