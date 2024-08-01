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"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ

"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ - 01.08.2024, ПРАЙМ

"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ

Истребители F-16, которые Запад направил на Украину, столкнутся с грозным противником с развитой системой ПВО, сообщает Sky News. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T16:05+0300

2024-08-01T16:05+0300

2024-08-01T16:09+0300

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f-16

всу

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Истребители F-16, которые Запад направил на Украину, столкнутся с грозным противником с развитой системой ПВО, сообщает Sky News.Агентство Bloomberg ранее сообщило, что первая партия натовских F-16 прибыла на Украину. Кроме того, как отмечало издание The Telegraph, ВСУ уже опробовали самолеты в бою."Вероятно, президенту Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО", - сказано в публикации.Отмечается, что самолетам придется противостоять "грозным" ЗРК С-300 и С-400, которые способны поражать несколько целей одновременно. Кроме того, угрозой для F-16 станет российский истребитель Су-35."Он оснащен радаром дальнего действия, который позволяет ему отслеживать и поражать до восьми целей одновременно на большой территории", - поясняет Sky News.

https://1prime.ru/20240731/nato-850557654.html

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f-16, всу, россия, великобритания