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"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ - 01.08.2024, ПРАЙМ
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"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ
"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ - 01.08.2024, ПРАЙМ
"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ
Истребители F-16, которые Запад направил на Украину, столкнутся с грозным противником с развитой системой ПВО, сообщает Sky News. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T16:05+0300
2024-08-01T16:09+0300
вооружения
f-16
всу
россия
великобритания
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Истребители F-16, которые Запад направил на Украину, столкнутся с грозным противником с развитой системой ПВО, сообщает Sky News.Агентство Bloomberg ранее сообщило, что первая партия натовских F-16 прибыла на Украину. Кроме того, как отмечало издание The Telegraph, ВСУ уже опробовали самолеты в бою."Вероятно, президенту Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО", - сказано в публикации.Отмечается, что самолетам придется противостоять "грозным" ЗРК С-300 и С-400, которые способны поражать несколько целей одновременно. Кроме того, угрозой для F-16 станет российский истребитель Су-35."Он оснащен радаром дальнего действия, который позволяет ему отслеживать и поражать до восьми целей одновременно на большой территории", - поясняет Sky News.
https://1prime.ru/20240731/nato-850557654.html
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f-16, всу, россия, великобритания
Вооружения, F-16, ВСУ, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:05 01.08.2024 (обновлено: 16:09 01.08.2024)
 
"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ

Sky News: F-16 ВСУ столкнутся с грозными системами ПВО РФ С-300 и С-400

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntireСамолеты F-16
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntire
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Истребители F-16, которые Запад направил на Украину, столкнутся с грозным противником с развитой системой ПВО, сообщает Sky News.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что первая партия натовских F-16 прибыла на Украину. Кроме того, как отмечало издание The Telegraph, ВСУ уже опробовали самолеты в бою.
"Вероятно, президенту Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО", - сказано в публикации.
Отмечается, что самолетам придется противостоять "грозным" ЗРК С-300 и С-400, которые способны поражать несколько целей одновременно. Кроме того, угрозой для F-16 станет российский истребитель Су-35.
"Он оснащен радаром дальнего действия, который позволяет ему отслеживать и поражать до восьми целей одновременно на большой территории", - поясняет Sky News.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
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Вчера, 09:11
 
ВооруженияF-16ВСУРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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