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ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов - 01.08.2024, ПРАЙМ
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ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов
ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов - 01.08.2024, ПРАЙМ
ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов
ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов до 20% годовых, сообщила пресс-служба банка. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T09:03+0300
2024-08-01T09:03+0300
экономика
втб
ставка по вкладам
ставка банка россии
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов до 20% годовых, сообщила пресс-служба банка. Банк России 26 июля впервые в этом году повысил ключевую ставку - до 18%. После этого многие российские банки заявили, что повысят ставки по вкладам и накопительным счетам, в том числе те, которые повышали их еще до решения ЦБ. "Мы… вводим в действие честную ставку 20% годовых при начислении процентов на минимальный остаток на накопительном ВТБ-Счете. Это предложение доступно всем новым клиентам, вне зависимости от пакета услуг, без условий мелким шрифтом", - приводятся в сообщении пресс-службы ВТБ слова старшего вице-президента банка Дмитрия Брейтенбихера. Он отметил, что такие ставки рынок видел два года назад, когда банки решали задачу остановить отток средств со счетов населения. В настоящее время, по его словам, ситуация принципиально иная – вкладчики, наоборот, аккумулируют на вкладах и счетах все больше средств, получая "экстра-высокую доходность". Пресс-служба уточнила, что приветственная ставка в размере 20% годовых будет начисляться без дополнительных условий в течение двух календарных месяцев. По словам Брейтенбихера, клиенты ВТБ с начала года открыли более 3 миллионов накопительных счетов. Сформированный ими портфель составил 1,4 триллиона рублей – это более 17% общего объема рублевых пассивов банка. Средний размер одного счета составляет более 350 тысяч рублей.
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втб, ставка по вкладам, ставка банка россии
Экономика, ВТБ, ставка по вкладам, ставка Банка России
09:03 01.08.2024
 
ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов

ВТБ повысил ставку по накопительному счету до 20 процентов для новых клиентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов до 20% годовых, сообщила пресс-служба банка.
Банк России 26 июля впервые в этом году повысил ключевую ставку - до 18%. После этого многие российские банки заявили, что повысят ставки по вкладам и накопительным счетам, в том числе те, которые повышали их еще до решения ЦБ.
"Мы… вводим в действие честную ставку 20% годовых при начислении процентов на минимальный остаток на накопительном ВТБ-Счете. Это предложение доступно всем новым клиентам, вне зависимости от пакета услуг, без условий мелким шрифтом", - приводятся в сообщении пресс-службы ВТБ слова старшего вице-президента банка Дмитрия Брейтенбихера.
Он отметил, что такие ставки рынок видел два года назад, когда банки решали задачу остановить отток средств со счетов населения. В настоящее время, по его словам, ситуация принципиально иная – вкладчики, наоборот, аккумулируют на вкладах и счетах все больше средств, получая "экстра-высокую доходность".
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Пресс-служба уточнила, что приветственная ставка в размере 20% годовых будет начисляться без дополнительных условий в течение двух календарных месяцев.
По словам Брейтенбихера, клиенты ВТБ с начала года открыли более 3 миллионов накопительных счетов. Сформированный ими портфель составил 1,4 триллиона рублей – это более 17% общего объема рублевых пассивов банка. Средний размер одного счета составляет более 350 тысяч рублей.
 
ЭкономикаВТБставка по вкладамставка Банка России
 
 
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