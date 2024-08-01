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ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов
ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов - 01.08.2024, ПРАЙМ
ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов
ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов до 20% годовых, сообщила пресс-служба банка. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T09:03+0300
2024-08-01T09:03+0300
2024-08-01T09:03+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов до 20% годовых, сообщила пресс-служба банка. Банк России 26 июля впервые в этом году повысил ключевую ставку - до 18%. После этого многие российские банки заявили, что повысят ставки по вкладам и накопительным счетам, в том числе те, которые повышали их еще до решения ЦБ. "Мы… вводим в действие честную ставку 20% годовых при начислении процентов на минимальный остаток на накопительном ВТБ-Счете. Это предложение доступно всем новым клиентам, вне зависимости от пакета услуг, без условий мелким шрифтом", - приводятся в сообщении пресс-службы ВТБ слова старшего вице-президента банка Дмитрия Брейтенбихера. Он отметил, что такие ставки рынок видел два года назад, когда банки решали задачу остановить отток средств со счетов населения. В настоящее время, по его словам, ситуация принципиально иная – вкладчики, наоборот, аккумулируют на вкладах и счетах все больше средств, получая "экстра-высокую доходность". Пресс-служба уточнила, что приветственная ставка в размере 20% годовых будет начисляться без дополнительных условий в течение двух календарных месяцев. По словам Брейтенбихера, клиенты ВТБ с начала года открыли более 3 миллионов накопительных счетов. Сформированный ими портфель составил 1,4 триллиона рублей – это более 17% общего объема рублевых пассивов банка. Средний размер одного счета составляет более 350 тысяч рублей.
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втб, ставка по вкладам, ставка банка россии
Экономика, ВТБ, ставка по вкладам, ставка Банка России
ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов
ВТБ повысил ставку по накопительному счету до 20 процентов для новых клиентов
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. ВТБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов до 20% годовых, сообщила пресс-служба банка.
Банк России 26 июля впервые в этом году повысил ключевую ставку - до 18%. После этого многие российские банки заявили, что повысят ставки по вкладам и накопительным счетам, в том числе те, которые повышали их еще до решения ЦБ.
"Мы… вводим в действие честную ставку 20% годовых при начислении процентов на минимальный остаток на накопительном ВТБ-Счете. Это предложение доступно всем новым клиентам, вне зависимости от пакета услуг, без условий мелким шрифтом", - приводятся в сообщении пресс-службы ВТБ слова старшего вице-президента банка Дмитрия Брейтенбихера.
Он отметил, что такие ставки рынок видел два года назад, когда банки решали задачу остановить отток средств со счетов населения. В настоящее время, по его словам, ситуация принципиально иная – вкладчики, наоборот, аккумулируют на вкладах и счетах все больше средств, получая "экстра-высокую доходность".
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Пресс-служба уточнила, что приветственная ставка в размере 20% годовых будет начисляться без дополнительных условий в течение двух календарных месяцев.
По словам Брейтенбихера, клиенты ВТБ с начала года открыли более 3 миллионов накопительных счетов. Сформированный ими портфель составил 1,4 триллиона рублей – это более 17% общего объема рублевых пассивов банка. Средний размер одного счета составляет более 350 тысяч рублей.