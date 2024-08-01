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ВТБ получил лицензию иностранного инвестора в Индии - 01.08.2024, ПРАЙМ
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ВТБ получил лицензию иностранного инвестора в Индии
ВТБ получил лицензию иностранного инвестора в Индии - 01.08.2024, ПРАЙМ
ВТБ получил лицензию иностранного инвестора в Индии
ВТБ в июле получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии, следует из информации на сайте индийского Национального фондового депозитария (National | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T13:15+0300
2024-08-01T13:15+0300
втб
иностранный портфельный инвестор
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. ВТБ в июле получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии, следует из информации на сайте индийского Национального фондового депозитария (National Securities Depository Limited). Наименование ВТБ появилось в списке зарегистрированных инвесторов на сайте депозитария. Согласно информации депозитария, лицензия действует до 15 июля 2027 года. Банк получил лицензию иностранного портфельного инвестора первой категории. Это дает возможность соблюдать менее строгие требования к раскрытию информации о бенефициарных владельцах. Банк сможет работать с зарубежными производными инструментами, в основе которых лежат индийские акции, а также пользоваться определенными налоговыми льготами. Ранее Сбербанк первым из отечественных банков получил такую лицензию. Согласно информации депозитария, она действует до 8 октября 2026 года. Аналогичные лицензии также есть у управляющей инвестиционной компании "Альфа-капитал" и брокерской компании "Алор+".
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втб, иностранный портфельный инвестор
ВТБ, иностранный портфельный инвестор
13:15 01.08.2024
 
ВТБ получил лицензию иностранного инвестора в Индии

ВТБ в июле получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНовые купюры номиналом 2000 рублей
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. ВТБ в июле получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии, следует из информации на сайте индийского Национального фондового депозитария (National Securities Depository Limited).
Наименование ВТБ появилось в списке зарегистрированных инвесторов на сайте депозитария. Согласно информации депозитария, лицензия действует до 15 июля 2027 года.
Банк получил лицензию иностранного портфельного инвестора первой категории. Это дает возможность соблюдать менее строгие требования к раскрытию информации о бенефициарных владельцах. Банк сможет работать с зарубежными производными инструментами, в основе которых лежат индийские акции, а также пользоваться определенными налоговыми льготами.
Ранее Сбербанк первым из отечественных банков получил такую лицензию. Согласно информации депозитария, она действует до 8 октября 2026 года. Аналогичные лицензии также есть у управляющей инвестиционной компании "Альфа-капитал" и брокерской компании "Алор+".
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