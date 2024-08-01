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Спрогнозирована динамика ВВП России в IV квартале

Спрогнозирована динамика ВВП России в IV квартале - 01.08.2024, ПРАЙМ

Спрогнозирована динамика ВВП России в IV квартале

Темпы роста реального ВВП в России в случае отсутствия новых внешних шоков снизятся до 2-2,5% в четвертом квартале 2024 года, прогнозирует рейтинговое агентство | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T06:26+0300

2024-08-01T06:26+0300

2024-08-01T06:27+0300

экономика

акра

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Темпы роста реального ВВП в России в случае отсутствия новых внешних шоков снизятся до 2-2,5% в четвертом квартале 2024 года, прогнозирует рейтинговое агентство АКРА в обзоре "Тепло, горячо, холоднее", который есть в распоряжении РИА Новости. "При условии отсутствия новых внешних шоков темпы роста реального ВВП в 2024 году снизятся (рост на 5,4% в первом квартале сменится ростом примерно на 2,0-2,5% в четвертом квартале, что допускает возможность достижения за полный год темпов, сопоставимых с 2023 годом), инфляция также замедлится, что позволит понизить краткосрочные процентные ставки в 2025 году", - указывается в обзоре, подготовленном директором группы суверенных и региональных рейтингов агентства Дмитрием Куликовым. Согласно описываемому в материале базовому сценарию, экономический рост в 2025-2026 годах замедлится до 1-2% после роста ВВП немногим более чем на 3% в 2024 году. Баланс бюджета останется отрицательным, но приблизится к диапазону от -1% до 0% ВВП начиная с 2025 года, говорится в документе. "Краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2025-2026 годах (ключевая - до 7-8%)", - отмечается в обзоре. Так, в соответствии с базовым сценарием, ключевая ставка на конец 2024 года составит 18-20%, а среднегодовая в 2024 году будет в диапазоне 16,9-17,5%. К концу 2025 года ключевая ставка прогнозируется на уровне 12,5-14,5% (среднегодовая в диапазоне 13,4-15,3%), к концу 2026 года - на уровне 7,5-9%, а среднегодовая 8,8-10,4%, к концу 2027 года - 6,5-8%, среднегодовая 7-8,5%. ЦБ РФ ранее повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,9-17,4% с 15-16%, до конца года ждет ее в диапазоне 18-19,4%. Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%. Рост ВВП России в июне замедлился до 3% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия составил 4,7%, сообщило ранее Минэкономразвития. По оценке ведомства, во втором квартале экономика выросла на 4% после роста на 5,4% в первом. На прошлой неделе глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год в 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики на 2,8% в этом году, он будет обновлен в августе. Ранее ЦБ опубликовал обновленный среднесрочный прогноз, исходя из которого ожидает рост экономики России в этом году на 3,5-4% и его замедление до 0,5-1,5% в 2025 году. В 2026 году регулятор ждет рост на 1-2%, в 2027 году - на 1,5-2,5%. Минэкономразвития весной прогнозировало рост экономики на 2,8% в текущем году, на 2,3% - в 2025-2026 годах, 2,4% - в 2027 году.

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