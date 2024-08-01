https://1prime.ru/20240801/vygoranie-850607292.html
Песков рассказал, как справиться с профессиональным выгоранием
Песков рассказал, как справиться с профессиональным выгоранием - 01.08.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал, как справиться с профессиональным выгоранием
Постоянное самосовершенствование позволит справиться с профессиональным выгоранием. Такое мнение в интервью радиостанции "Комсомольская правда" выразил... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T18:56+0300
2024-08-01T18:56+0300
2024-08-01T18:56+0300
политика
россия
дмитрий песков
учеба
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Постоянное самосовершенствование позволит справиться с профессиональным выгоранием. Такое мнение в интервью радиостанции "Комсомольская правда" выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть желание заниматься самосовершенствованием и повышением квалификации. Иногда лень берет верх, и сам себе говоришь: "Ну, времени же нет". Это неправильно. Это отговорка, я сам это понимаю", — сказал он. Песков призвал всех своих коллег к тому, чтобы они не останавливались. Он отметил, что сейчас так все быстро развивается, тем более в мире информации: средства доставки, информационные угрозы, информационная среда и так далее. "Это нужно все учить, всем этим нужно овладевать", — заявил он. Пресс-секретарь также отметил, что не может поставить себе удовлетворительную оценку и постоянно учится, как и все вокруг. По его словам, "сейчас выучиться и работать в одном месте невозможно. "Тогда будет и выгорание, и все остальное. Процесс обучения и самосовершенствования должен быть постоянным везде", — заключил он.
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россия, дмитрий песков, учеба
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, учеба
Песков рассказал, как справиться с профессиональным выгоранием
Песков: чтобы справиться с профессиональным выгоранием, нужно постоянно учиться
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Постоянное самосовершенствование позволит справиться с профессиональным выгоранием. Такое мнение в интервью радиостанции "Комсомольская правда" выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть желание заниматься самосовершенствованием и повышением квалификации. Иногда лень берет верх, и сам себе говоришь: "Ну, времени же нет". Это неправильно. Это отговорка, я сам это понимаю", — сказал он.
Песков призвал всех своих коллег к тому, чтобы они не останавливались. Он отметил, что сейчас так все быстро развивается, тем более в мире информации: средства доставки, информационные угрозы, информационная среда и так далее.
"Это нужно все учить, всем этим нужно овладевать", — заявил он.
Пресс-секретарь также отметил, что не может поставить себе удовлетворительную оценку и постоянно учится, как и все вокруг.
По его словам, "сейчас выучиться и работать в одном месте невозможно.
"Тогда будет и выгорание, и все остальное. Процесс обучения и самосовершенствования должен быть постоянным везде", — заключил он.
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