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В жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв
В жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв - 01.08.2024, ПРАЙМ
В жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв
В жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв, сообщили РИА Новости в городском ЕДДС. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T10:50+0300
2024-08-01T10:50+0300
2024-08-01T11:55+0300
происшествия
взрыв газа в жилом доме
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – ПРАЙМ. В жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв, сообщили РИА Новости в городском ЕДДС. Отмечается, что информация поступила от очевидцев. ЕДДС оповещает оперативные службы, но обратной связи не было.В результате произошло обрушение подъезда. Предполагается, что в доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. "Поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сибирская. По оперативной информации в 5-этажном многоквартирном доме произошло обрушение подъезда. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. К месту вызова прибывают силы и средства пожарно-спасательных служб", - следует из заявления.О количестве пострадавших пока неизвестно. В доме проводится эвакуация жильцов, а также устанавливается степень и характер повреждений здания.
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взрыв газа в жилом доме
Происшествия, взрыв газа в жилом доме
В жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв
ЕДДС: в жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв, обстоятельства выясняются
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – ПРАЙМ. В жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв, сообщили РИА Новости в городском ЕДДС.
Отмечается, что информация поступила от очевидцев. ЕДДС оповещает оперативные службы, но обратной связи не было.
В результате произошло обрушение подъезда. Предполагается, что в доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
"Поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сибирская. По оперативной информации в 5-этажном многоквартирном доме произошло обрушение подъезда. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. К месту вызова прибывают силы и средства пожарно-спасательных служб", - следует из заявления.
О количестве пострадавших пока неизвестно. В доме проводится эвакуация жильцов, а также устанавливается степень и характер повреждений здания.