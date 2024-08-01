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В жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв

В жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв - 01.08.2024, ПРАЙМ

В жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв

В жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв, сообщили РИА Новости в городском ЕДДС. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T10:50+0300

2024-08-01T10:50+0300

2024-08-01T11:55+0300

происшествия

взрыв газа в жилом доме

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – ПРАЙМ. В жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв, сообщили РИА Новости в городском ЕДДС. Отмечается, что информация поступила от очевидцев. ЕДДС оповещает оперативные службы, но обратной связи не было.В результате произошло обрушение подъезда. Предполагается, что в доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. "Поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сибирская. По оперативной информации в 5-этажном многоквартирном доме произошло обрушение подъезда. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. К месту вызова прибывают силы и средства пожарно-спасательных служб", - следует из заявления.О количестве пострадавших пока неизвестно. В доме проводится эвакуация жильцов, а также устанавливается степень и характер повреждений здания.

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взрыв газа в жилом доме