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После взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле спасены три человека

После взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле спасены три человека - 01.08.2024, ПРАЙМ

После взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле спасены три человека

Три человека спасены из-под завалов после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, заявили в пресс-службе МЧС России. | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T11:15+0300

2024-08-01T11:15+0300

2024-08-01T11:17+0300

происшествия

взрыв газа в жилом доме

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Три человека спасены из-под завалов после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, заявили в пресс-службе МЧС России.МЧС сообщает, что в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. На месте работают спасатели. Предполагается, что в доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения."Из-под завалов спасено три человека. К месту происшествия убыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области", - говорится в сообщении.По предварительным данным, пострадало четыре человека, из них трое детей.Спасательную операцию контролирует полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев."Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев держит на контроле ход спасательной операции и ликвидацию последствий обрушения подъезда жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле", - следует из заявления.Якушев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также развернуть пункт временного размещения. На место происшествия едет заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда.

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взрыв газа в жилом доме