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После взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле спасены три человека - 01.08.2024, ПРАЙМ
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После взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле спасены три человека
После взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле спасены три человека - 01.08.2024, ПРАЙМ
После взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле спасены три человека
Три человека спасены из-под завалов после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, заявили в пресс-службе МЧС России. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T11:15+0300
2024-08-01T11:17+0300
происшествия
взрыв газа в жилом доме
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Три человека спасены из-под завалов после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, заявили в пресс-службе МЧС России.МЧС сообщает, что в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. На месте работают спасатели. Предполагается, что в доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения."Из-под завалов спасено три человека. К месту происшествия убыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области", - говорится в сообщении.По предварительным данным, пострадало четыре человека, из них трое детей.Спасательную операцию контролирует полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев."Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев держит на контроле ход спасательной операции и ликвидацию последствий обрушения подъезда жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле", - следует из заявления.Якушев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также развернуть пункт временного размещения. На место происшествия едет заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда.
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взрыв газа в жилом доме
Происшествия, взрыв газа в жилом доме
11:15 01.08.2024 (обновлено: 11:17 01.08.2024)
 
После взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле спасены три человека

МЧС: после взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле спасены три человека

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Три человека спасены из-под завалов после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, заявили в пресс-службе МЧС России.
МЧС сообщает, что в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. На месте работают спасатели. Предполагается, что в доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
"Из-под завалов спасено три человека. К месту происшествия убыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадало четыре человека, из них трое детей.
Спасательную операцию контролирует полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
"Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев держит на контроле ход спасательной операции и ликвидацию последствий обрушения подъезда жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле", - следует из заявления.
Якушев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также развернуть пункт временного размещения. На место происшествия едет заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда.
 
Происшествиявзрыв газа в жилом доме
 
 
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