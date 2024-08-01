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При обружении дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек

При обружении дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек - 01.08.2024, ПРАЙМ

При обружении дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек

При обрушении двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, трое из них - дети. Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии,... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T11:56+0300

2024-08-01T11:56+0300

2024-08-01T12:16+0300

происшествия

взрыв газа в многоквартирном доме

мчс

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. При обрушении двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, трое из них - дети. Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, трое остаются в состоянии легкой степени тяжести, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси. "Поисково-спасательные работы продолжаются. Пострадало шесть человек, из них трое детей. Один человек госпитализирован, в тяжелом состоянии, находится в операционной, трое – в легкой степени тяжести", - говорится в сообщении. Сообщается, что к устранению последствий взрыва привлечены более 150 человек и 47 единиц техники. Кроме того, на месте работают кинологи, в готовность приведена авиация и спасатели отряда "Центроспас" МЧС России. "На базе главного управления МЧС России по Свердловской области открыта горячая линия. Информацию можно получить по номеру 83433461319", - уточнили в ведомстве.По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, передает региональное управление СК РФ."Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - следует из заявления.

https://1prime.ru/20240801/dom-850588789.html

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взрыв газа в многоквартирном доме, мчс