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При обружении дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек - 01.08.2024, ПРАЙМ
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При обружении дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек
При обружении дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек - 01.08.2024, ПРАЙМ
При обружении дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек
При обрушении двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, трое из них - дети. Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии,... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T11:56+0300
2024-08-01T12:16+0300
происшествия
взрыв газа в многоквартирном доме
мчс
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. При обрушении двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, трое из них - дети. Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, трое остаются в состоянии легкой степени тяжести, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси. "Поисково-спасательные работы продолжаются. Пострадало шесть человек, из них трое детей. Один человек госпитализирован, в тяжелом состоянии, находится в операционной, трое – в легкой степени тяжести", - говорится в сообщении. Сообщается, что к устранению последствий взрыва привлечены более 150 человек и 47 единиц техники. Кроме того, на месте работают кинологи, в готовность приведена авиация и спасатели отряда "Центроспас" МЧС России. "На базе главного управления МЧС России по Свердловской области открыта горячая линия. Информацию можно получить по номеру 83433461319", - уточнили в ведомстве.По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, передает региональное управление СК РФ."Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - следует из заявления.
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взрыв газа в многоквартирном доме, мчс
Происшествия, взрыв газа в многоквартирном доме, МЧС
11:56 01.08.2024 (обновлено: 12:16 01.08.2024)
 
При обружении дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек

МЧС: 6 человек пострадали при обрушении дома в Нижнем Тагиле, среди них 3 детей

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. При обрушении двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, трое из них - дети. Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, трое остаются в состоянии легкой степени тяжести, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным МЧС, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси.
"Поисково-спасательные работы продолжаются. Пострадало шесть человек, из них трое детей. Один человек госпитализирован, в тяжелом состоянии, находится в операционной, трое – в легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.
Сообщается, что к устранению последствий взрыва привлечены более 150 человек и 47 единиц техники. Кроме того, на месте работают кинологи, в готовность приведена авиация и спасатели отряда "Центроспас" МЧС России.
"На базе главного управления МЧС России по Свердловской области открыта горячая линия. Информацию можно получить по номеру 83433461319", - уточнили в ведомстве.
Нижний Тагил - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
ЖКХ: дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным
11:32
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, передает региональное управление СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - следует из заявления.
 
Происшествиявзрыв газа в многоквартирном домеМЧС
 
 
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