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Одиннадцать человек спасены из-под завалов в Нижнем Тагиле
Одиннадцать человек спасены из-под завалов в Нижнем Тагиле - 01.08.2024, ПРАЙМ
Одиннадцать человек спасены из-под завалов в Нижнем Тагиле
Из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле спасены одиннадцать человек, рассказал мэр города Владислав Пинаев. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T15:24+0300
2024-08-01T15:24+0300
2024-08-01T15:57+0300
происшествия
взрыв газа в многоквартирном доме
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – ПРАЙМ. Из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле спасены одиннадцать человек, рассказал мэр города Владислав Пинаев. Под завалами, по предварительным данным, остаются шесть человек, заявил представитель экстренных служб РИА Новости."Из-под завалов спасено 11 человек", - поделился глава города в своем Telegram-канале."По предварительным данным, под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда, остаются шесть человек", - дополнил слова Пинаева представитель экстренных служб.Глава города также доложил, что на месте происшествия работают 170 сотрудников экстренных служб и 45 единиц техники. Для них и пострадавших налажен подвоз питьевой воды и горячего питания.В Дзержинском районе Нижнего Тагила, в котором располагался обрушившийся дом, введен режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуированы 70 жильцов. Все они временно размещены в гостинице.В четверг, 1 августа, два подъезда пятиэтажного жилого дома обрушились в Нижнем Тагиле из-за взрыва газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе пять детей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, передает региональное управление СК РФ.
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взрыв газа в многоквартирном доме
Происшествия, взрыв газа в многоквартирном доме
Одиннадцать человек спасены из-под завалов в Нижнем Тагиле
Пинаев: 11 человек спасены в Нижнем Тагиле, под завалами остаются шесть человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – ПРАЙМ. Из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле спасены одиннадцать человек, рассказал мэр города Владислав Пинаев.
Под завалами, по предварительным данным, остаются шесть человек, заявил представитель экстренных служб РИА Новости.
"Из-под завалов спасено 11 человек", - поделился глава города в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда, остаются шесть человек", - дополнил слова Пинаева представитель экстренных служб.
Глава города также доложил, что на месте происшествия работают 170 сотрудников экстренных служб и 45 единиц техники. Для них и пострадавших налажен подвоз питьевой воды и горячего питания.
В Дзержинском районе Нижнего Тагила, в котором располагался обрушившийся дом, введен режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуированы 70 жильцов. Все они временно размещены в гостинице.
ЖКХ: дом в Нижнем Тагиле, где обрушились подъезды, не был аварийным
В четверг, 1 августа, два подъезда пятиэтажного жилого дома обрушились в Нижнем Тагиле из-за взрыва газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе пять детей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, передает региональное управление СК РФ.