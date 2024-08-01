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"Сбой.рф": число жалоб на работу YouTube в России растет

"Сбой.рф": число жалоб на работу YouTube в России растет - 01.08.2024, ПРАЙМ

"Сбой.рф": число жалоб на работу YouTube в России растет

Число жалоб на работу видеохостинга YouTube в России растет, к 11.40 мск уже превысило 3 тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T12:17+0300

2024-08-01T12:17+0300

2024-08-01T12:17+0300

youtube

замедление

сбой

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Число жалоб на работу видеохостинга YouTube в России растет, к 11.40 мск уже превысило 3 тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". Лидером по числу жалоб является Москва - 26%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Краснодарский край, Новосибирская и Московская области. В ночь на четверг около 1.00 мск россияне начали сообщать о сбоях в работе видеохостинга. РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор. В ведомстве пока не комментируют ситуацию. На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.

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youtube, замедление, сбой