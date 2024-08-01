Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбой.рф": число жалоб на работу YouTube в России растет - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240801/youtube-850591457.html
"Сбой.рф": число жалоб на работу YouTube в России растет
"Сбой.рф": число жалоб на работу YouTube в России растет - 01.08.2024, ПРАЙМ
"Сбой.рф": число жалоб на работу YouTube в России растет
Число жалоб на работу видеохостинга YouTube в России растет, к 11.40 мск уже превысило 3 тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T12:17+0300
2024-08-01T12:17+0300
youtube
замедление
сбой
https://cdnn.1prime.ru/img/82874/70/828747054_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2df71eccaee5b97571b4a2808a6a6301.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Число жалоб на работу видеохостинга YouTube в России растет, к 11.40 мск уже превысило 3 тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". Лидером по числу жалоб является Москва - 26%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Краснодарский край, Новосибирская и Московская области. В ночь на четверг около 1.00 мск россияне начали сообщать о сбоях в работе видеохостинга. РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор. В ведомстве пока не комментируют ситуацию. На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
https://1prime.ru/20240801/kiberbezopasnost-850571716.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82874/70/828747054_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_ffd62294e3aacea3b1a7c77833cd8134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
youtube, замедление, сбой
YouTube, замедление, сбой
12:17 01.08.2024
 
"Сбой.рф": число жалоб на работу YouTube в России растет

"Сбой.рф": число жалоб на работу YouTube в России превысило 3 тысячи

© РИА НовостиYouTube
YouTube - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Число жалоб на работу видеохостинга YouTube в России растет, к 11.40 мск уже превысило 3 тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".
Лидером по числу жалоб является Москва - 26%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Краснодарский край, Новосибирская и Московская области.
В ночь на четверг около 1.00 мск россияне начали сообщать о сбоях в работе видеохостинга. РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор. В ведомстве пока не комментируют ситуацию.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
Логотип видеохостинга YouTube. - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
VPN не спасет. YouTube все равно будет работать медленно
03:03
 
YouTubeзамедлениесбой
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала