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В Mediascope не зафиксировали снижения посещаемости YouTube в России
В Mediascope не зафиксировали снижения посещаемости YouTube в России - 01.08.2024, ПРАЙМ
В Mediascope не зафиксировали снижения посещаемости YouTube в России
Посещаемость видеохостинга YouTube в России не уменьшилась на фоне проблем с замедлением сервиса, более 82,5 миллионов человек хотя бы раз заходили в приложение | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T17:00+0300
2024-08-01T17:00+0300
2024-08-01T17:01+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Посещаемость видеохостинга YouTube в России не уменьшилась на фоне проблем с замедлением сервиса, более 82,5 миллионов человек хотя бы раз заходили в приложение или на сайт за период с 22 по 28 июля, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов на YouTube у абонентов всех российских операторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщал, что у властей нет планов по ограничению доступа к платформе в стране. Посещаемость YouTube в России на фоне проблем с загрузками видео и замедлением сервиса не упала и даже показала небольшой рост, отмечают в Mediascope. По данным компании, с 15 по 21 июля показатель числа пользователей, заходивших в приложение или на сайт хотя бы один раз за указанный период, составил 82 054 300 человек. По сравнению с 2023 годом он увеличился. Так, за период с 24 по 30 июля 2023 года этот показатель составил 80 627 700 человек.
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россия, youtube, посещаемость
РОССИЯ, YouTube, Посещаемость
В Mediascope не зафиксировали снижения посещаемости YouTube в России
Mediascope: посещаемость YouTube в РФ не стала ниже из-за проблем с замедлением
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Посещаемость видеохостинга YouTube в России не уменьшилась на фоне проблем с замедлением сервиса, более 82,5 миллионов человек хотя бы раз заходили в приложение или на сайт за период с 22 по 28 июля, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope.
Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов на YouTube у абонентов всех российских операторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщал, что у властей нет планов по ограничению доступа к платформе в стране.
Посещаемость YouTube в России на фоне проблем с загрузками видео и замедлением сервиса не упала и даже показала небольшой рост, отмечают в Mediascope.
По данным компании, с 15 по 21 июля показатель числа пользователей, заходивших в приложение или на сайт хотя бы один раз за указанный период, составил 82 054 300 человек. По сравнению с 2023 годом он увеличился. Так, за период с 24 по 30 июля 2023 года этот показатель составил 80 627 700 человек.
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