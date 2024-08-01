Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов" - 01.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240801/zaklyuchenie-850598335.html
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов"
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов" - 01.08.2024, ПРАЙМ
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов"
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против "королевы марафонов" Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-служба... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T15:26+0300
2024-08-01T15:26+0300
россия
суд
елена блиновская
обвинение
прокуратура
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/09/841460918_0:69:2272:1347_1920x0_80_0_0_beeb8414b6cedca800f3abf656cd313a.jpg
МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против "королевы марафонов" Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении сказано, что Блиновская обвиняется согласно ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем), а также ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
https://1prime.ru/20240730/bakalchuk-850553703.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/09/841460918_0:0:2144:1608_1920x0_80_0_0_b4a1ed5727b78b6e8a9fd4d6557086e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд, елена блиновская, обвинение, прокуратура
РОССИЯ, суд, Елена Блиновская, обвинение, прокуратура
15:26 01.08.2024
 
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов"

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Блиновской

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской
Рассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против "королевы марафонов" Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении сказано, что Блиновская обвиняется согласно ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем), а также ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
Владелица Wildberries подала в суд на своего мужа
30 июля, 21:24
 
РОССИЯсудЕлена Блиновскаяобвинениепрокуратура
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала