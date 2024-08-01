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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов"

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов" - 01.08.2024, ПРАЙМ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов"

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против "королевы марафонов" Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-служба... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T15:26+0300

2024-08-01T15:26+0300

2024-08-01T15:26+0300

россия

суд

елена блиновская

обвинение

прокуратура

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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против "королевы марафонов" Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении сказано, что Блиновская обвиняется согласно ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем), а также ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

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россия, суд, елена блиновская, обвинение, прокуратура