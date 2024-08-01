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Россия, США, ФРГ и Белоруссия обменяются заключенными, пишет СМИ

Россия, США, ФРГ и Белоруссия обменяются заключенными, пишет СМИ - 01.08.2024, ПРАЙМ

Россия, США, ФРГ и Белоруссия обменяются заключенными, пишет СМИ

Между Россией, США, Германией и Белоруссией готовится обмен заключенными, сообщает Словенское агентство печати (STA). | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T06:58+0300

2024-08-01T06:58+0300

2024-08-01T06:58+0300

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белоруссия

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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Между Россией, США, Германией и Белоруссией готовится обмен заключенными, сообщает Словенское агентство печати (STA).По информации СМИ, частью этого обмена станут двое россиян, арестованных в Словении в декабре 2022 года по обвинению в шпионаже.Сообщается, что они признали себя виновными на закрытом судебном процессе в Окружном суде словенской столицы. Каждому было назначено наказание в виде одного года и семи месяцев тюремного заключения."Сообщается, что они станут частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией", — пишет агентство.

https://1prime.ru/20240408/obmen-847202633.html

белоруссия

сша

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россия, белоруссия, сша, германия