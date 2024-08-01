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Россия, США, ФРГ и Белоруссия обменяются заключенными, пишет СМИ - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Россия, США, ФРГ и Белоруссия обменяются заключенными, пишет СМИ
Россия, США, ФРГ и Белоруссия обменяются заключенными, пишет СМИ - 01.08.2024, ПРАЙМ
Россия, США, ФРГ и Белоруссия обменяются заключенными, пишет СМИ
Между Россией, США, Германией и Белоруссией готовится обмен заключенными, сообщает Словенское агентство печати (STA). | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T06:58+0300
2024-08-01T06:58+0300
россия
белоруссия
сша
германия
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Между Россией, США, Германией и Белоруссией готовится обмен заключенными, сообщает Словенское агентство печати (STA).По информации СМИ, частью этого обмена станут двое россиян, арестованных в Словении в декабре 2022 года по обвинению в шпионаже.Сообщается, что они признали себя виновными на закрытом судебном процессе в Окружном суде словенской столицы. Каждому было назначено наказание в виде одного года и семи месяцев тюремного заключения."Сообщается, что они станут частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией", — пишет агентство.
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белоруссия
сша
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россия, белоруссия, сша, германия
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, США, ГЕРМАНИЯ
06:58 01.08.2024
 
Россия, США, ФРГ и Белоруссия обменяются заключенными, пишет СМИ

STA: Россия, США, Германия и Белоруссия готовят обмен заключенными

© fotolia.com / VIPDesignНаручники
Наручники - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© fotolia.com / VIPDesign
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Между Россией, США, Германией и Белоруссией готовится обмен заключенными, сообщает Словенское агентство печати (STA).
По информации СМИ, частью этого обмена станут двое россиян, арестованных в Словении в декабре 2022 года по обвинению в шпионаже.
Сообщается, что они признали себя виновными на закрытом судебном процессе в Окружном суде словенской столицы. Каждому было назначено наказание в виде одного года и семи месяцев тюремного заключения.
"Сообщается, что они станут частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией", — пишет агентство.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными
8 апреля, 20:47
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯСШАГЕРМАНИЯ
 
 
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