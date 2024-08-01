https://1prime.ru/20240801/zaklyuchennye-850582822.html
Россия, США, ФРГ и Белоруссия обменяются заключенными, пишет СМИ
Россия, США, ФРГ и Белоруссия обменяются заключенными, пишет СМИ - 01.08.2024, ПРАЙМ
Россия, США, ФРГ и Белоруссия обменяются заключенными, пишет СМИ
Между Россией, США, Германией и Белоруссией готовится обмен заключенными, сообщает Словенское агентство печати (STA). | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T06:58+0300
2024-08-01T06:58+0300
2024-08-01T06:58+0300
россия
белоруссия
сша
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/76283/27/762832785_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_76a6dcf276e104fa826bef7b3a020cc8.jpg
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Между Россией, США, Германией и Белоруссией готовится обмен заключенными, сообщает Словенское агентство печати (STA).По информации СМИ, частью этого обмена станут двое россиян, арестованных в Словении в декабре 2022 года по обвинению в шпионаже.Сообщается, что они признали себя виновными на закрытом судебном процессе в Окружном суде словенской столицы. Каждому было назначено наказание в виде одного года и семи месяцев тюремного заключения."Сообщается, что они станут частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией", — пишет агентство.
https://1prime.ru/20240408/obmen-847202633.html
белоруссия
сша
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76283/27/762832785_227:0:2894:2000_1920x0_80_0_0_ca415f3a1e4ef9b64503a9683a6670a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, сша, германия
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, США, ГЕРМАНИЯ
Россия, США, ФРГ и Белоруссия обменяются заключенными, пишет СМИ
STA: Россия, США, Германия и Белоруссия готовят обмен заключенными
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Между Россией, США, Германией и Белоруссией готовится обмен заключенными, сообщает Словенское агентство печати (STA).
По информации СМИ, частью этого обмена станут двое россиян, арестованных в Словении в декабре 2022 года по обвинению в шпионаже.
Сообщается, что они признали себя виновными на закрытом судебном процессе в Окружном суде словенской столицы. Каждому было назначено наказание в виде одного года и семи месяцев тюремного заключения.
"Сообщается, что они станут частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией", — пишет агентство.
Госдеп заявил о переговорах с Россией по обмену заключенными