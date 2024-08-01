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В ЕС вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте - 01.08.2024, ПРАЙМ
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В ЕС вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте
В ЕС вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте - 01.08.2024, ПРАЙМ
В ЕС вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте
В Евросоюзе вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте, сообщает в четверг Еврокомиссия. | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T15:15+0300
2024-08-01T15:15+0300
энергетика
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БРЮССЕЛЬ, 1 авг – ПРАЙМ. В Евросоюзе вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте, сообщает в четверг Еврокомиссия. "Сегодня вступает в силу Европейский закон об искусственном интеллекте (закон об ИИ), первый в мире всеобъемлющий нормативный акт об искусственном интеллекте", – говорится в сообщении на сайте ЕК. Европарламент в марте одобрил первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта. Авторы документа заявили в качестве цели предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий. Закон предполагает также создание структуры управления рисками, связанными с ИИ, на европейском уровне, проведение оценки рисков, связанных с новыми системами ИИ, определение перечня требований к создателям таких систем и введение критериев контроля и оценки их соответствия европейским требованиям. В ЕС также хотят гарантировать, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, будут надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду. При этом предлагается запрещать системы ИИ, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации с помощью ИИ людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам. Закон также строго ограничивает использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, ограничивается сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Исключения допустимы в очень ограниченных случаях и только по решению суда. Положения о прозрачности применения систем искусственного интеллекта вводят, в частности, обязательную маркировку текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью таких технологий.
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ес, ек, закон, искусственный интеллект
Энергетика, ЕС, ЕК, закон, искусственный интеллект
15:15 01.08.2024
 
В ЕС вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте

ЕК: в Евросоюзе вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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БРЮССЕЛЬ, 1 авг – ПРАЙМ. В Евросоюзе вступил в силу первый в мире закон об искусственном интеллекте, сообщает в четверг Еврокомиссия.
"Сегодня вступает в силу Европейский закон об искусственном интеллекте (закон об ИИ), первый в мире всеобъемлющий нормативный акт об искусственном интеллекте", – говорится в сообщении на сайте ЕК.
Европарламент в марте одобрил первый в мировой практике комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта. Авторы документа заявили в качестве цели предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий. Закон предполагает также создание структуры управления рисками, связанными с ИИ, на европейском уровне, проведение оценки рисков, связанных с новыми системами ИИ, определение перечня требований к создателям таких систем и введение критериев контроля и оценки их соответствия европейским требованиям.
В ЕС также хотят гарантировать, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, будут надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду. При этом предлагается запрещать системы ИИ, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации с помощью ИИ людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам.
Закон также строго ограничивает использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, ограничивается сбор биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Исключения допустимы в очень ограниченных случаях и только по решению суда.
Положения о прозрачности применения систем искусственного интеллекта вводят, в частности, обязательную маркировку текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью таких технологий.
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