https://1prime.ru/20240801/zelenskiy-850593726.html
Евродепутат унизил Зеленского после его новвого обращения
Евродепутат унизил Зеленского после его новвого обращения - 01.08.2024, ПРАЙМ
Евродепутат унизил Зеленского после его новвого обращения
Владимир Зеленский поспособствовал распродаже украинской земли корпорациям с Запада. Об этом написал в социальной сети Х ирландский депутат Европарламента Мик... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T13:29+0300
2024-08-01T13:29+0300
2024-08-01T13:29+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский поспособствовал распродаже украинской земли корпорациям с Запада. Об этом написал в социальной сети Х ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес.Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин ранее говорил. что Украина зависима в военной и гражданской сферах. Из-за огромных долгов страна перешла под контроль американской инвестиционной компании, пояснял он."Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям, способствовал прокси-войне США и НАТО - история не будет благосклонна к тебе, Зеленский", - отметил Уоллес.Ранее 31 июля Зеленский подписал закон, который позволит правительству приостановить выплаты по внешнему долгу Украины.
https://1prime.ru/20240731/zelenskiy-850567576.html
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владимир зеленский, украина, ес, запад
Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЕС, ЗАПАД
Евродепутат унизил Зеленского после его новвого обращения
Евродепутат Уоллес: Зеленский распродал украинскую землю западным корпорациям
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский поспособствовал распродаже украинской земли корпорациям с Запада. Об этом написал в социальной сети Х ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин ранее говорил. что Украина зависима в военной и гражданской сферах. Из-за огромных долгов страна перешла под контроль американской инвестиционной компании, пояснял он.
"Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям, способствовал прокси-войне США и НАТО - история не будет благосклонна к тебе, Зеленский", - отметил Уоллес.
Ранее 31 июля Зеленский подписал закон, который позволит правительству приостановить выплаты по внешнему долгу Украины.
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