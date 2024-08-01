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Евродепутат унизил Зеленского после его новвого обращения - 01.08.2024, ПРАЙМ
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Евродепутат унизил Зеленского после его новвого обращения
Евродепутат унизил Зеленского после его новвого обращения - 01.08.2024, ПРАЙМ
Евродепутат унизил Зеленского после его новвого обращения
Владимир Зеленский поспособствовал распродаже украинской земли корпорациям с Запада. Об этом написал в социальной сети Х ирландский депутат Европарламента Мик... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T13:29+0300
2024-08-01T13:29+0300
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский поспособствовал распродаже украинской земли корпорациям с Запада. Об этом написал в социальной сети Х ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес.Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин ранее говорил. что Украина зависима в военной и гражданской сферах. Из-за огромных долгов страна перешла под контроль американской инвестиционной компании, пояснял он."Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям, способствовал прокси-войне США и НАТО - история не будет благосклонна к тебе, Зеленский", - отметил Уоллес.Ранее 31 июля Зеленский подписал закон, который позволит правительству приостановить выплаты по внешнему долгу Украины.
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владимир зеленский, украина, ес, запад
Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЕС, ЗАПАД
13:29 01.08.2024
 
Евродепутат унизил Зеленского после его новвого обращения

Евродепутат Уоллес: Зеленский распродал украинскую землю западным корпорациям

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский поспособствовал распродаже украинской земли корпорациям с Запада. Об этом написал в социальной сети Х ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин ранее говорил. что Украина зависима в военной и гражданской сферах. Из-за огромных долгов страна перешла под контроль американской инвестиционной компании, пояснял он.
"Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям, способствовал прокси-войне США и НАТО - история не будет благосклонна к тебе, Зеленский", - отметил Уоллес.
Ранее 31 июля Зеленский подписал закон, который позволит правительству приостановить выплаты по внешнему долгу Украины.
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