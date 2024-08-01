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"Такого не было". Во Франции раскрыли, почему Зеленский хочет переговоров
"Такого не было". Во Франции раскрыли, почему Зеленский хочет переговоров - 01.08.2024, ПРАЙМ
"Такого не было". Во Франции раскрыли, почему Зеленский хочет переговоров
Владимир Зеленский стал делать все больше заявлений о возможности переговоров с Москвой. Это связано с тем, что и мирные украинские граждане, и те, кто служит в | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T23:12+0300
2024-08-01T23:12+0300
2024-08-01T23:12+0300
политика
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал делать все больше заявлений о возможности переговоров с Москвой. Это связано с тем, что и мирные украинские граждане, и те, кто служит в ВСУ? испытывают усталость от боевых действий. Такое мнение выразила побывавшая на Украине журналистка LCI Шарлин Юрель.Находясь там, она выяснила, что уже несколько месяцев среди украинцев, живущих недалеко от фронта, слышатся заявления о необходимости проведения переговоров. "Люди говорят, что хотят мира. Раньше мы такого не слышали", — отметила Юрель.Она добавила, что украинские военнослужащие также начинают осознавать, что не смогут вернуть утраченные территории. Кроме того, они больше не питают иллюзий, что способны победить Россию, заключила журналистка.Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность проведения мирных переговоров с представителями РФ, даже если это будет президент России Владимир Путин.Затем Зеленский рассказал в интервью французским СМИ, в том числе газете Le Monde и AFP, что весь мир, а также он сам, хочет видеть представителей от РФ на следующей конференции по урегулированию украинского конфликта и добавил, что большая часть мира уже говорит о том, что Москва должна быть представлена на второй конференции по Украине, "в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов".
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украина, владимир зеленский, всу, переговоры
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, переговоры
"Такого не было". Во Франции раскрыли, почему Зеленский хочет переговоров
LCI: Зеленский хочет переговоров с РФ, поскольку украинцы и ВСУ устали от боев
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский стал делать все больше заявлений о возможности переговоров с Москвой. Это связано с тем, что и мирные украинские граждане, и те, кто служит в ВСУ? испытывают усталость от боевых действий. Такое мнение выразила побывавшая на Украине журналистка LCI
Шарлин Юрель.
Находясь там, она выяснила, что уже несколько месяцев среди украинцев, живущих недалеко от фронта, слышатся заявления о необходимости проведения переговоров.
"Люди говорят, что хотят мира. Раньше мы такого не слышали", — отметила Юрель.
Она добавила, что украинские военнослужащие также начинают осознавать, что не смогут вернуть утраченные территории. Кроме того, они больше не питают иллюзий, что способны победить Россию, заключила журналистка.
Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность проведения мирных переговоров с представителями РФ, даже если это будет президент России Владимир Путин.
Затем Зеленский рассказал в интервью французским СМИ, в том числе газете Le Monde и AFP, что весь мир, а также он сам, хочет видеть представителей от РФ на следующей конференции по урегулированию украинского конфликта и добавил, что большая часть мира уже говорит о том, что Москва должна быть представлена на второй конференции по Украине, "в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов".
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