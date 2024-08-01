https://1prime.ru/20240801/zelenskiy-850610676.html

"Такого не было". Во Франции раскрыли, почему Зеленский хочет переговоров

"Такого не было". Во Франции раскрыли, почему Зеленский хочет переговоров - 01.08.2024, ПРАЙМ

"Такого не было". Во Франции раскрыли, почему Зеленский хочет переговоров

Владимир Зеленский стал делать все больше заявлений о возможности переговоров с Москвой. Это связано с тем, что и мирные украинские граждане, и те, кто служит в | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T23:12+0300

2024-08-01T23:12+0300

2024-08-01T23:12+0300

политика

украина

владимир зеленский

всу

переговоры

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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал делать все больше заявлений о возможности переговоров с Москвой. Это связано с тем, что и мирные украинские граждане, и те, кто служит в ВСУ? испытывают усталость от боевых действий. Такое мнение выразила побывавшая на Украине журналистка LCI Шарлин Юрель.Находясь там, она выяснила, что уже несколько месяцев среди украинцев, живущих недалеко от фронта, слышатся заявления о необходимости проведения переговоров. "Люди говорят, что хотят мира. Раньше мы такого не слышали", — отметила Юрель.Она добавила, что украинские военнослужащие также начинают осознавать, что не смогут вернуть утраченные территории. Кроме того, они больше не питают иллюзий, что способны победить Россию, заключила журналистка.Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность проведения мирных переговоров с представителями РФ, даже если это будет президент России Владимир Путин.Затем Зеленский рассказал в интервью французским СМИ, в том числе газете Le Monde и AFP, что весь мир, а также он сам, хочет видеть представителей от РФ на следующей конференции по урегулированию украинского конфликта и добавил, что большая часть мира уже говорит о том, что Москва должна быть представлена на второй конференции по Украине, "в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов".

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украина, владимир зеленский, всу, переговоры