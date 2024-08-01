https://1prime.ru/20240801/zerno-850594337.html
Власти сохранили прогноз урожая зерна в России на 2024 год
Власти сохранили прогноз урожая зерна в России на 2024 год - 01.08.2024, ПРАЙМ
Власти сохранили прогноз урожая зерна в России на 2024 год
Власти сохраняют прогноз по урожаю зерна в России на 2024 год в 132 миллиона тонн, несмотря на крайне непростые климатические условия, темпы уборки почти вдвое... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T13:51+0300
2024-08-01T13:51+0300
2024-08-01T13:51+0300
экономика
россия
зерно
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/59/841455980_0:80:2400:1430_1920x0_80_0_0_5faf5f7499bc9ca6bad0a741679716df.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Власти сохраняют прогноз по урожаю зерна в России на 2024 год в 132 миллиона тонн, несмотря на крайне непростые климатические условия, темпы уборки почти вдвое опережают прошлогодние, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. "К сбору нового урожая на данный момент приступили аграрии 55 регионов. Темпы уборки почти вдвое опережают прошлогодние: обмолочено уже 40% площадей зерновых и зернобобовых, собрано почти 64 миллиона тонн. Таким образом, несмотря на крайне непростые климатические условия 2024 года прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 миллиона тонн", - приводятся в сообщении слова Патрушева, который провел выездное совещание о ситуации в агропромышленном комплексе. Отмечается, что правительством РФ на поддержку сельхозпроизводства направлены в регионы 94 миллиарда рублей, при необходимости принимаются и оперативные решения: на новые льготные кредиты дополнительно выделено 25 миллиардов рублей, 7 миллиардов предусмотрено на зерновые интервенции и еще 1 миллиард - на поддержку льготного лизинга. Российский агропром в этом году показывает положительную динамику, рост производства оценивается в 5,9%, растут объемы животноводства и продукции переработки, указывается в сообщении. Вице-премьер также рассказал, что уже утвержден план поставок топлива сельхозпредприятиям до ноября, реализуются меры для обеспечения доступности минеральных удобрений. Также обсудили подготовку кадров. В ходе приемной кампании 2024/25 учебного года в профильные вузы предстоит набрать более 46 тысяч абитуриентов, финансирование аграрных вузов правительством в этом году увеличено и составляет 30 миллиардов рублей. "Подводя итоги совещания, Дмитрий Патрушев подчеркнул, что важно не снижать темпы уборочной кампании. Уборка сельхозкультур должна быть завершена в оптимальные агротехнические сроки. При этом для сохранения качества собранного урожая субъекты должны проконтролировать своевременную готовность сушильных комплексов, элеваторов и складских помещений. Вице-премьер поручил Минсельхозу России взять на особый контроль оперативное предоставление регионами отчетности о собранном урожае", - сообщили в аппарате.
https://1prime.ru/20240731/zerno-850573986.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/59/841455980_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5e8cf33b566b4d5dc64afa37537185ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зерно, дмитрий патрушев
Экономика, РОССИЯ, зерно, Дмитрий Патрушев
Власти сохранили прогноз урожая зерна в России на 2024 год
Патрушев: власти сохраняют прогноз урожая зерна в РФ на 2024 год в 132 млн тонн
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Власти сохраняют прогноз по урожаю зерна в России на 2024 год в 132 миллиона тонн, несмотря на крайне непростые климатические условия, темпы уборки почти вдвое опережают прошлогодние, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева.
"К сбору нового урожая на данный момент приступили аграрии 55 регионов. Темпы уборки почти вдвое опережают прошлогодние: обмолочено уже 40% площадей зерновых и зернобобовых, собрано почти 64 миллиона тонн. Таким образом, несмотря на крайне непростые климатические условия 2024 года прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 миллиона тонн", - приводятся в сообщении слова Патрушева, который провел выездное совещание о ситуации в агропромышленном комплексе.
Отмечается, что правительством РФ на поддержку сельхозпроизводства направлены в регионы 94 миллиарда рублей, при необходимости принимаются и оперативные решения: на новые льготные кредиты дополнительно выделено 25 миллиардов рублей, 7 миллиардов предусмотрено на зерновые интервенции и еще 1 миллиард - на поддержку льготного лизинга.
Российский агропром в этом году показывает положительную динамику, рост производства оценивается в 5,9%, растут объемы животноводства и продукции переработки, указывается в сообщении.
Россия может направить зерно в Африку вместо Казахстана, считает эксперт
Вице-премьер также рассказал, что уже утвержден план поставок топлива сельхозпредприятиям до ноября, реализуются меры для обеспечения доступности минеральных удобрений. Также обсудили подготовку кадров. В ходе приемной кампании 2024/25 учебного года в профильные вузы предстоит набрать более 46 тысяч абитуриентов, финансирование аграрных вузов правительством в этом году увеличено и составляет 30 миллиардов рублей.
"Подводя итоги совещания, Дмитрий Патрушев подчеркнул, что важно не снижать темпы уборочной кампании. Уборка сельхозкультур должна быть завершена в оптимальные агротехнические сроки. При этом для сохранения качества собранного урожая субъекты должны проконтролировать своевременную готовность сушильных комплексов, элеваторов и складских помещений. Вице-премьер поручил Минсельхозу России взять на особый контроль оперативное предоставление регионами отчетности о собранном урожае", - сообщили в аппарате.