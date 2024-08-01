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Экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 достиг рекорда

Экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 достиг рекорда - 01.08.2024, ПРАЙМ

Экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 достиг рекорда

Россия в 2023-2024 сельхозгоду (начался 1 июля 2023 года и завершился 30 июня 2024 года) экспортировала более 70 миллионов тонн зерна, что является рекордом для | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T21:23+0300

2024-08-01T21:23+0300

2024-08-01T21:23+0300

экономика

россия

минсельхоз рф

экспорт зерна

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия в 2023-2024 сельхозгоду (начался 1 июля 2023 года и завершился 30 июня 2024 года) экспортировала более 70 миллионов тонн зерна, что является рекордом для нашей страны, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ. "Экспорт зерна в прошедшем сезоне составил более 70 миллионов тонн, что является рекордным показателем для нашей страны", - рассказали в ведомстве. Там отметили, что "потребности отечественных потребителей зерна в полной мере обеспечены благодаря механизму квотирования". Ранее Россельхознадзор сообщал, что экспорт зерновой продукции из России в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года) вырос на 21% по сравнению с прошлым сельхозгодом и составил 89,3 миллиона тонн. В сезоне 2022-2023 экспорт зерна из России составил 60 миллионов тонн, включая 47 миллионов тонн пшеницы.

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россия, минсельхоз рф, экспорт зерна