https://1prime.ru/20240801/zerno-850610099.html
Экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 достиг рекорда
Экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 достиг рекорда - 01.08.2024, ПРАЙМ
Экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 достиг рекорда
Россия в 2023-2024 сельхозгоду (начался 1 июля 2023 года и завершился 30 июня 2024 года) экспортировала более 70 миллионов тонн зерна, что является рекордом для | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T21:23+0300
2024-08-01T21:23+0300
2024-08-01T21:23+0300
экономика
россия
минсельхоз рф
экспорт зерна
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия в 2023-2024 сельхозгоду (начался 1 июля 2023 года и завершился 30 июня 2024 года) экспортировала более 70 миллионов тонн зерна, что является рекордом для нашей страны, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ. "Экспорт зерна в прошедшем сезоне составил более 70 миллионов тонн, что является рекордным показателем для нашей страны", - рассказали в ведомстве. Там отметили, что "потребности отечественных потребителей зерна в полной мере обеспечены благодаря механизму квотирования". Ранее Россельхознадзор сообщал, что экспорт зерновой продукции из России в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года) вырос на 21% по сравнению с прошлым сельхозгодом и составил 89,3 миллиона тонн. В сезоне 2022-2023 экспорт зерна из России составил 60 миллионов тонн, включая 47 миллионов тонн пшеницы.
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россия, минсельхоз рф, экспорт зерна
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз РФ, экспорт зерна
Экспорт зерна из России в сезоне 2023-2024 достиг рекорда
Минсельхоз: экспорт зерна в сезоне 2023-2024 побил рекорд, превысив 70 млн тонн
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия в 2023-2024 сельхозгоду (начался 1 июля 2023 года и завершился 30 июня 2024 года) экспортировала более 70 миллионов тонн зерна, что является рекордом для нашей страны, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ.
"Экспорт зерна в прошедшем сезоне составил более 70 миллионов тонн, что является рекордным показателем для нашей страны", - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что "потребности отечественных потребителей зерна в полной мере обеспечены благодаря механизму квотирования".
Ранее Россельхознадзор сообщал, что экспорт зерновой продукции из России в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года) вырос на 21% по сравнению с прошлым сельхозгодом и составил 89,3 миллиона тонн.
В сезоне 2022-2023 экспорт зерна из России составил 60 миллионов тонн, включая 47 миллионов тонн пшеницы.
Власти сохранили прогноз урожая зерна в России на 2024 год