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Роспатент отказал заводу в товарном знаке "Пираты Карибского моря"

Роспатент отказал заводу в товарном знаке "Пираты Карибского моря" - 01.08.2024, ПРАЙМ

Роспатент отказал заводу в товарном знаке "Пираты Карибского моря"

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, которым ему в апреле было... | 01.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-01T16:22+0300

2024-08-01T16:22+0300

2024-08-01T16:22+0300

завод "кристалл"

роспатент

"пираты карибского моря"

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МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, которым ему в апреле было отказано в регистрации товарного знака "Пираты Карибского моря"/Pirates of the Caribbean, следует из опубликованного определения суда. Патентное ведомство отклонило заявку КЛВЗ и отказалось регистрировать товарный знак, поскольку он вызывает у потребителей ассоциации с известной серией кинофильмов американской киностудии Disney. "Широкий охват зрительской аудитории кинофильмами из серии "Пираты Карибского моря" на протяжении многих лет… сведения о них в различных источниках информации… а также упомянутые результаты социологического исследования позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение способно ассоциироваться в сознании потребителя именно с продукцией компании "Дисней", под эгидой которой, помимо непосредственного кинопроизводства, осуществляется также выпуск различной продукции, связанной с продвижением кинофильмов (мерчандайзинг)", – указал Роспатент в решении. При этом, как отметило ведомство, законом "не допускается… регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя". Не убедили Роспатент и доводы "Кристалла", что у него уже имеется товарный знак "Фантомас". Суд начнет слушать заявление КЛВЗ 23 августа. Ранее "Кристалл" уже судился из-за этих брендов со студией Disney. Он просил досрочно прекратить их правовую охрану в России для алкогольных напитков. Суд в сентябре 2023 года иск отклонил, установив, что Disney сам отказался от алкоголя для бренда Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, а регистрация бренда "Пираты Карибского моря" истекла, и студия продевать ее не стала. После того разбирательства генеральный директор КЛВЗ Артем Чубукин заявил РИА Новости, что завод планирует выпускать ром под названием "Пираты Карибского моря". По его словам, "теперь у Роспатента нет никаких причин отказать… в регистрации законного права на торговую марку". Калужский ЛВЗ "Кристалл" ведет историю с начала XX века, сейчас производство находится в Обнинске, среди брендов – водки "Тейка", "Особый резервъ", Bionica, "Максимка", сообщает сайт предприятия.

https://1prime.ru/20240415/kristall-847404231.html

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завод "кристалл", роспатент, "пираты карибского моря"