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Цена на золото впервые превысила $2500 за тройскую унцию
Цена на золото впервые превысила $2500 за тройскую унцию - 01.08.2024, ПРАЙМ
Цена на золото впервые превысила $2500 за тройскую унцию
Стоимость золота в четверг утром впервые преодолела отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T10:54+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром впервые преодолела отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на возрастании геополитических рисков, следует из данных торгов. По состоянию на 10.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 14,55 доллара, или на 0,59%, до 2 487,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,32% - до 29,032 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов стоимость основного фьючерса на золота впервые превысила 2500 долларов, максимально цена достигла 2502,8 доллара. Предыдущий рекорд был достигнут 17 июля, когда основной объем торгов проходил по августовскому фьючерсу, максимум составлял 2488,4 доллара. При этом в тот же день, 17 июля, октябрьский фьючерс максимально стоил 2512,8 доллара, декабрьский - 2537,7 доллара, но объем торгов по ним был заметно ниже. В среду вечером были опубликованы итоги июльского заседания ФРС США. Регулятор в восьмой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решения ФРС США по монетарной политике отражаются на курсе долларе, который в свою очередь влияет на котировки золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) к текущему моменту снижается на 0,13%, до 103,96. Кроме того, инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта поддерживает спрос на золото как на надежный актив. Так, в среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
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биржевые цены на золото, золото
Экономика, биржевые цены на золото, золото
Цена на золото впервые превысила $2500 за тройскую унцию
В четверг цена на золото впервые превысила $2500 за тройскую унцию
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром впервые преодолела отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на возрастании геополитических рисков, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 14,55 доллара, или на 0,59%, до 2 487,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,32% - до 29,032 доллара за унцию.
Ранее в ходе торгов стоимость основного фьючерса на золота впервые превысила 2500 долларов, максимально цена достигла 2502,8 доллара. Предыдущий рекорд был достигнут 17 июля, когда основной объем торгов проходил по августовскому фьючерсу, максимум составлял 2488,4 доллара. При этом в тот же день, 17 июля, октябрьский фьючерс максимально стоил 2512,8 доллара, декабрьский - 2537,7 доллара, но объем торгов по ним был заметно ниже.
В среду вечером были опубликованы итоги июльского заседания ФРС США. Регулятор в восьмой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решения ФРС США по монетарной политике отражаются на курсе долларе, который в свою очередь влияет на котировки золота.
Мосбиржа: курс юаня снижается
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) к текущему моменту снижается на 0,13%, до 103,96.
Кроме того, инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта поддерживает спрос на золото как на надежный актив. Так, в среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.