Металл последней надежды: на горизонте золото по $3000

МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром впервые преодолела отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на возрастании геополитических рисковНаиболее активные фьючерсы на золото на Comex с поставкой в декабре закрылись с ростом до 2473 долларов за унцию к новому историческому максимуму.Растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и надежды на снижение процентной ставки со стороны ФРС вернули цены выше психологически важного уровня в 2400 долларов за унцию. Инвесторы воспринимают золото как некую "защитную гавань" на фоне опасений более широкого конфликта между Израилем и Палестиной после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране.Атака в Иране произошла всего через несколько часов после того, как израильское правительство заявило, что в результате авиаудара по Бейруту (Ливан) был убит высокопоставленный командир "Хезболлы" в ответ на субботний ракетный обстрел Израиля.С другой стороны, председатель ФРС Джером Пауэлл пробудил среди инвесторов надежды на запуск цикла снижения ставки в сентябре, заявив, что регулятор обретает все большую уверенность в приближении инфляции к целевому показателю в 2%. Сейчас рынок закладывает 87% вероятность снижения ставки на 25 б.п. на ближайшем заседании 18.09 и еще два понижения с шагом в 25 б.п. до конца года.Исторически снижение реальных процентных ставок было сильным драйвером роста цены на золото. В дополнение к положительным макроэкономическим драйверам, неожиданное повышение процентной ставки Банка Японии оказало давление на доллар США, что также способствовало росту золота. Все эти факторы продолжат оказывать влияние на стоимость драгметалла вплоть до конца лета.Автор - Иван Авсейко, старший аналитик УК Первая
МОСКВА, 1 авг – ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром впервые преодолела отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на возрастании геополитических рисков
Наиболее активные фьючерсы на золото на Comex с поставкой в декабре закрылись с ростом до 2473 долларов за унцию к новому историческому максимуму.
Растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и надежды на снижение процентной ставки со стороны ФРС вернули цены выше психологически важного уровня в 2400 долларов за унцию. Инвесторы воспринимают золото как некую "защитную гавань" на фоне опасений более широкого конфликта между Израилем и Палестиной после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране.
Атака в Иране произошла всего через несколько часов после того, как израильское правительство заявило, что в результате авиаудара по Бейруту (Ливан) был убит высокопоставленный командир "Хезболлы" в ответ на субботний ракетный обстрел Израиля.
С другой стороны, председатель ФРС Джером Пауэлл пробудил среди инвесторов надежды на запуск цикла снижения ставки в сентябре, заявив, что регулятор обретает все большую уверенность в приближении инфляции к целевому показателю в 2%. Сейчас рынок закладывает 87% вероятность снижения ставки на 25 б.п. на ближайшем заседании 18.09 и еще два понижения с шагом в 25 б.п. до конца года.
Исторически снижение реальных процентных ставок было сильным драйвером роста цены на золото. В дополнение к положительным макроэкономическим драйверам, неожиданное повышение процентной ставки Банка Японии оказало давление на доллар США, что также способствовало росту золота. Все эти факторы продолжат оказывать влияние на стоимость драгметалла вплоть до конца лета.
Автор - Иван Авсейко, старший аналитик УК Первая
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