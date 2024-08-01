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Эксперт назвал два мощных фактора, которые могут разогнать цены на золото
Эксперт назвал два мощных фактора, которые могут разогнать цены на золото - 01.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал два мощных фактора, которые могут разогнать цены на золото
Сочетание двух таких мощных факторов, как выборы в США и снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС), может до конца года разогнать цены на золото до... | 01.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-01T19:13+0300
2024-08-01T19:13+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Сочетание двух таких мощных факторов, как выборы в США и снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС), может до конца года разогнать цены на золото до значений, близких к 3000 долларов за тройскую унцию, рассказал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес капитал" Василий Данилов. В четверг в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex цена декабрьского фьючерса на золото впервые превысила 2500 долларов за тройскую унцию. Максимально она достигала значения в 2506,55 доллара. "Ближе к концу текущего года сложится несколько мощных факторов - а именно снижение ставки ФРС и президентские выборы в США - за продолжение золотого ралли, поэтому не стоит исключать, что до Нового года мы увидим уровни, близкие к 3000 долларов за унцию", - пояснил эксперт. Тем не менее Данилов отметил, что в долгосрочной перспективе снижение процентных ставок ведущими центробанками скорее негативно для золота. По его словам, победа над инфляцией и возобновление роста мировой экономики снизит риски глобальной рецессии и уменьшит спрос на золото как на защитный актив.
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биржевые торги, биржевые цены на золото, золото
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, золото
Эксперт назвал два мощных фактора, которые могут разогнать цены на золото
Данилов: два мощных фактора могут разогнать цены на золото до $3000 к концу года
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Сочетание двух таких мощных факторов, как выборы в США и снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС), может до конца года разогнать цены на золото до значений, близких к 3000 долларов за тройскую унцию, рассказал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес капитал" Василий Данилов.
В четверг в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex цена декабрьского фьючерса на золото впервые превысила 2500 долларов за тройскую унцию. Максимально она достигала значения в 2506,55 доллара.
"Ближе к концу текущего года сложится несколько мощных факторов - а именно снижение ставки ФРС и президентские выборы в США - за продолжение золотого ралли, поэтому не стоит исключать, что до Нового года мы увидим уровни, близкие к 3000 долларов за унцию", - пояснил эксперт.
Тем не менее Данилов отметил, что в долгосрочной перспективе снижение процентных ставок ведущими центробанками скорее негативно для золота. По его словам, победа над инфляцией и возобновление роста мировой экономики снизит риски глобальной рецессии и уменьшит спрос на золото как на защитный актив.
Покупки центральными банками золота рухнули почти на 40 процентов