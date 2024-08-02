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Сербия выдала РФ афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Сербия выдала РФ афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы
Сербия выдала РФ афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы - 02.08.2024, ПРАЙМ
Сербия выдала РФ афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы
Сербия экстрадировала в Россию афериста, "продававшего" статус депутата Государственной Думы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T20:25+0300
2024-08-02T20:44+0300
политика
сербия
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сербия экстрадировала в Россию афериста, "продававшего" статус депутата Государственной Думы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным МВД РФ, в аэропорту Белграда обвиняемый в мошенничестве передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву."Злоумышленник через посредника предлагал потерпевшему посодействовать в получении статуса депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", — приводятся ее слова на сайте "МВД Медиа". По информации ведомства, злоумышленник потребовал пять миллионов рублей за оказание данной услуги. Однако он не планировал выполнять свои обязательства, поскольку не имел возможности сделать это.В МВД сообщили, что в 2023 году было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Затем суд принял решение привлечь обвиняемого к ответственности. Октябрьский районный суд города Владимира избрал для него меру пресечения в виде ареста.Год назад этот человек был объявлен в международный розыск по запросу УМВД России по Владимирской области. Благодаря каналам Интерпола удалось отследить его перемещения через границы. В декабре его задержали на территории Сербии. Российские и сербские правоохранительные органы договорились о процедуре экстрадиции обвиняемого в Россию. В ближайшее время его доставят в УМВД России по Владимирской области, где будут проведены необходимые следственные действия.
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сербия, россия, афера, госдума
Политика, СЕРБИЯ, РОССИЯ, афера, Госдума
20:25 02.08.2024 (обновлено: 20:44 02.08.2024)
 
Сербия выдала РФ афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы

МВД: Сербия выдала РФ афериста, "продававшего" статус депутата Госдумы

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© POOL
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сербия экстрадировала в Россию афериста, "продававшего" статус депутата Государственной Думы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным МВД РФ, в аэропорту Белграда обвиняемый в мошенничестве передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву.
"Злоумышленник через посредника предлагал потерпевшему посодействовать в получении статуса депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", — приводятся ее слова на сайте "МВД Медиа".
По информации ведомства, злоумышленник потребовал пять миллионов рублей за оказание данной услуги. Однако он не планировал выполнять свои обязательства, поскольку не имел возможности сделать это.
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В МВД сообщили, что в 2023 году было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Затем суд принял решение привлечь обвиняемого к ответственности. Октябрьский районный суд города Владимира избрал для него меру пресечения в виде ареста.
Год назад этот человек был объявлен в международный розыск по запросу УМВД России по Владимирской области. Благодаря каналам Интерпола удалось отследить его перемещения через границы. В декабре его задержали на территории Сербии. Российские и сербские правоохранительные органы договорились о процедуре экстрадиции обвиняемого в Россию. В ближайшее время его доставят в УМВД России по Владимирской области, где будут проведены необходимые следственные действия.
 
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