Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прибыль Amazon в I полугодии выросла более чем вдвое - 02.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240802/amazon-850614539.html
Прибыль Amazon в I полугодии выросла более чем вдвое
Прибыль Amazon в I полугодии выросла более чем вдвое - 02.08.2024, ПРАЙМ
Прибыль Amazon в I полугодии выросла более чем вдвое
Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия поднялась в 2,4 раза и составила 23,916 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T07:24+0300
2024-08-02T07:24+0300
экономика
сша
amazon
https://cdnn.1prime.ru/img/82822/42/828224273_0:0:3894:2191_1920x0_80_0_0_44add58698cedccf8ad6e747d8957252.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия поднялась в 2,4 раза и составила 23,916 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,24 доллара после против 0,95 доллара за шесть первых месяцев 2023 года. Продажи компании выросли на 11,3%, до 291,29 миллиарда долларов. По итогам второго квартала чистая прибыль Amazon составила 13,485 миллиарда долларов, что в два раза больше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,26 доллара после 0,65 доллара годом ранее. Продажи компании за отчетный период составили 147,977 миллиардов долларов, увеличившись на 10,1%. Аналитики же ожидали выручку в размере 148,68 миллиарда. По итогам текущего квартала компания ожидает роста продаж на 8-11% в годовом выражении, до 154-158,5 миллиарда долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 11,5-15 миллиардов долларов, прогнозы оказались ниже рыночных. Акции Amazon после закрытия основных торгов в США дешевеют на 5,1%. Amazon - это один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
https://1prime.ru/20240704/bezos-849734637.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82822/42/828224273_183:0:3639:2592_1920x0_80_0_0_f66fdaef200760af79496bf2deca23f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, amazon
Экономика, США, Amazon
07:24 02.08.2024
 
Прибыль Amazon в I полугодии выросла более чем вдвое

Чистая прибыль Amazon в I полугодии выросла более чем в два раза, до $23,9 млрд

© AFP / Noah SeelamМагазин Amazon
Магазин Amazon - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© AFP / Noah Seelam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия поднялась в 2,4 раза и составила 23,916 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,24 доллара после против 0,95 доллара за шесть первых месяцев 2023 года. Продажи компании выросли на 11,3%, до 291,29 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль Amazon составила 13,485 миллиарда долларов, что в два раза больше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,26 доллара после 0,65 доллара годом ранее. Продажи компании за отчетный период составили 147,977 миллиардов долларов, увеличившись на 10,1%. Аналитики же ожидали выручку в размере 148,68 миллиарда.
%Amazon - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Безос продал акции компании Amazon еще на несколько миллиардов долларов
4 июля, 10:44
По итогам текущего квартала компания ожидает роста продаж на 8-11% в годовом выражении, до 154-158,5 миллиарда долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 11,5-15 миллиардов долларов, прогнозы оказались ниже рыночных.
Акции Amazon после закрытия основных торгов в США дешевеют на 5,1%.
Amazon - это один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
 
ЭкономикаСШАAmazon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала