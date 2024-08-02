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Прибыль Amazon в I полугодии выросла более чем вдвое

Прибыль Amazon в I полугодии выросла более чем вдвое - 02.08.2024, ПРАЙМ

Прибыль Amazon в I полугодии выросла более чем вдвое

Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия поднялась в 2,4 раза и составила 23,916 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T07:24+0300

2024-08-02T07:24+0300

2024-08-02T07:24+0300

экономика

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amazon

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия поднялась в 2,4 раза и составила 23,916 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,24 доллара после против 0,95 доллара за шесть первых месяцев 2023 года. Продажи компании выросли на 11,3%, до 291,29 миллиарда долларов. По итогам второго квартала чистая прибыль Amazon составила 13,485 миллиарда долларов, что в два раза больше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,26 доллара после 0,65 доллара годом ранее. Продажи компании за отчетный период составили 147,977 миллиардов долларов, увеличившись на 10,1%. Аналитики же ожидали выручку в размере 148,68 миллиарда. По итогам текущего квартала компания ожидает роста продаж на 8-11% в годовом выражении, до 154-158,5 миллиарда долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 11,5-15 миллиардов долларов, прогнозы оказались ниже рыночных. Акции Amazon после закрытия основных торгов в США дешевеют на 5,1%. Amazon - это один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

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сша, amazon