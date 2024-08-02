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Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере
Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере - 02.08.2024, ПРАЙМ
Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере
Соединенные Штаты с отчаянным упорством пытаются показать России и Китаю, что такое "правильное поведение" в ядерной сфере, сообщил российский посол в... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T09:19+0300
2024-08-02T09:19+0300
2024-08-02T09:19+0300
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ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты с отчаянным упорством пытаются показать России и Китаю, что такое "правильное поведение" в ядерной сфере, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Сегодня мы услышали очередные инсинуации о якобы безответственном поведении России в ядерной сфере. С упорством, достойным лучшего применения, здесь вновь пытаются учить нашу страну, как, кстати, и Китай, "правильному поведению", - сообщил он журналистам. Кроме того, Антонов упомянул, что в противном случае со стороны Штатов поступают угрозы наступления нового "ядерного века", в котором они не будут сдерживать рост собственного ядерного арсенала.Дипломат заметил, что российско-американский диалог по контролю над вооружениями невозможен без учета национальных интересов России. По его словам, в этой связи Москва продолжит руководствоваться исключительно ими
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россия, сша, китай, ядерное оружие
РОССИЯ, США, КИТАЙ, ядерное оружие
Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере
Антонов: США пытаются учить Россию и Китай правильному поведению в ядерной сфере
ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты с отчаянным упорством пытаются показать России и Китаю, что такое "правильное поведение" в ядерной сфере, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Сегодня мы услышали очередные инсинуации о якобы безответственном поведении России в ядерной сфере. С упорством, достойным лучшего применения, здесь вновь пытаются учить нашу страну, как, кстати, и Китай, "правильному поведению", - сообщил он журналистам.
Кроме того, Антонов упомянул, что в противном случае со стороны Штатов поступают угрозы наступления нового "ядерного века", в котором они не будут сдерживать рост собственного ядерного арсенала.
Дипломат заметил, что российско-американский диалог по контролю над вооружениями невозможен без учета национальных интересов России. По его словам, в этой связи Москва продолжит руководствоваться исключительно ими
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО