https://1prime.ru/20240802/apple-850614299.html
Прибыль Apple за I-III кварталы финансового года выросла
Прибыль Apple за I-III кварталы финансового года выросла - 02.08.2024, ПРАЙМ
Прибыль Apple за I-III кварталы финансового года выросла
Чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2023-2024 финансового года, завершившиеся 29 июня, сократилась на 6,7% в годовом выражении и достигла 79... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T07:22+0300
2024-08-02T07:22+0300
2024-08-02T07:22+0300
экономика
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/83818/06/838180606_0:210:2897:1839_1920x0_80_0_0_921895937810b71d3b2daae5cedd7f0d.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2023-2024 финансового года, завершившиеся 29 июня, сократилась на 6,7% в годовом выражении и достигла 79 миллиардов долларов, говорится в отчете компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию поднялась до 5,11 доллара с 4,67 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 0,8% - до 296,105 миллиарда долларов. В третьем квартале финансового года чистая прибыль Apple выросла на 7,9%, до 21,448 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 1,4 доллара с 1,26 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,35 доллара. Выручка компании за отчетный период поднялась на 4,9% - до 85,777 миллиарда долларов при прогнозе в 84,45 миллиарда. Выручка от продаж iPhone в третьем квартале снизилась на 0,9% в годовом выражении и составила 39,296 миллиарда, Mac - выросла на 2,5%, до 7,009 миллиарда долларов, iPad - на 23,7%, до 8,097 миллиарда. Тем временем акции Apple после закрытия основных торгов дешевеют на 2%. Как отмечает агентство Блумберг, это связано со снижением продаж в Китае - показатель снизился на 6,5% в третьем квартале. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://1prime.ru/20240726/apple-850444758.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83818/06/838180606_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_d4651ac154d8852947f23d384ac6f5ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple
Прибыль Apple за I-III кварталы финансового года выросла
Чистая прибыль Apple за I-III кварталы финансового года выросла на 7%, до $79 млрд
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2023-2024 финансового года, завершившиеся 29 июня, сократилась на 6,7% в годовом выражении и достигла 79 миллиардов долларов, говорится в отчете компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию поднялась до 5,11 доллара с 4,67 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 0,8% - до 296,105 миллиарда долларов.
В третьем квартале финансового года чистая прибыль Apple выросла на 7,9%, до 21,448 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 1,4 доллара с 1,26 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,35 доллара. Выручка компании за отчетный период поднялась на 4,9% - до 85,777 миллиарда долларов при прогнозе в 84,45 миллиарда.
Смартфоны Apple выбыли из пятерки лидеров в Китае
Выручка от продаж iPhone в третьем квартале снизилась на 0,9% в годовом выражении и составила 39,296 миллиарда, Mac - выросла на 2,5%, до 7,009 миллиарда долларов, iPad - на 23,7%, до 8,097 миллиарда.
Тем временем акции Apple после закрытия основных торгов дешевеют на 2%. Как отмечает агентство Блумберг, это связано со снижением продаж в Китае - показатель снизился на 6,5% в третьем квартале.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.