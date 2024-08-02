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Прибыль Apple за I-III кварталы финансового года выросла

Прибыль Apple за I-III кварталы финансового года выросла - 02.08.2024, ПРАЙМ

Прибыль Apple за I-III кварталы финансового года выросла

Чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2023-2024 финансового года, завершившиеся 29 июня, сократилась на 6,7% в годовом выражении и достигла 79... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T07:22+0300

2024-08-02T07:22+0300

2024-08-02T07:22+0300

экономика

apple

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2023-2024 финансового года, завершившиеся 29 июня, сократилась на 6,7% в годовом выражении и достигла 79 миллиардов долларов, говорится в отчете компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию поднялась до 5,11 доллара с 4,67 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 0,8% - до 296,105 миллиарда долларов. В третьем квартале финансового года чистая прибыль Apple выросла на 7,9%, до 21,448 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 1,4 доллара с 1,26 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,35 доллара. Выручка компании за отчетный период поднялась на 4,9% - до 85,777 миллиарда долларов при прогнозе в 84,45 миллиарда. Выручка от продаж iPhone в третьем квартале снизилась на 0,9% в годовом выражении и составила 39,296 миллиарда, Mac - выросла на 2,5%, до 7,009 миллиарда долларов, iPad - на 23,7%, до 8,097 миллиарда. Тем временем акции Apple после закрытия основных торгов дешевеют на 2%. Как отмечает агентство Блумберг, это связано со снижением продаж в Китае - показатель снизился на 6,5% в третьем квартале. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://1prime.ru/20240726/apple-850444758.html

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apple