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Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства

Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства - 02.08.2024, ПРАЙМ

Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства

Сенатору Дмитрию Савельеву было предъявлено обвинение в организации подготовки к убийству, передает корреспондент РИА Новости. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T21:14+0300

2024-08-02T21:14+0300

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенатору Дмитрию Савельеву было предъявлено обвинение в организации подготовки к убийству, передает корреспондент РИА Новости. Савельеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству). По информации Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому совершить убийство предпринимателя, к которому он испытывал неприязнь. Правоохранительные органы узнали об этом и решили инсценировать убийство, чтобы выявить преступников. После того как информация о предполагаемом убийстве поступила к Савельеву, он передал соучастнику вознаграждение. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, что означает организацию приготовления к убийству.После того как генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с просьбой о лишении сенатора Савельева неприкосновенности по подозрению в организации убийства, сенатор был задержан. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Задержание произошло на выходе из зала заседаний, как передаёт РИА Новости.

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совфед, арест, обвинение, россия