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Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства
Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства - 02.08.2024, ПРАЙМ
Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства
Сенатору Дмитрию Савельеву было предъявлено обвинение в организации подготовки к убийству, передает корреспондент РИА Новости. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T21:14+0300
2024-08-02T22:03+0300
совфед
арест
обвинение
россия
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенатору Дмитрию Савельеву было предъявлено обвинение в организации подготовки к убийству, передает корреспондент РИА Новости. Савельеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству). По информации Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому совершить убийство предпринимателя, к которому он испытывал неприязнь. Правоохранительные органы узнали об этом и решили инсценировать убийство, чтобы выявить преступников. После того как информация о предполагаемом убийстве поступила к Савельеву, он передал соучастнику вознаграждение. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, что означает организацию приготовления к убийству.После того как генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с просьбой о лишении сенатора Савельева неприкосновенности по подозрению в организации убийства, сенатор был задержан. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Задержание произошло на выходе из зала заседаний, как передаёт РИА Новости.
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совфед, арест, обвинение, россия
Совфед, арест, обвинение, РОССИЯ
21:14 02.08.2024 (обновлено: 22:03 02.08.2024)
 
Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства

Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Савельев
Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Савельев - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 авг ПРАЙМ. Сенатору Дмитрию Савельеву было предъявлено обвинение в организации подготовки к убийству, передает корреспондент РИА Новости.
Савельеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).
По информации Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому совершить убийство предпринимателя, к которому он испытывал неприязнь. Правоохранительные органы узнали об этом и решили инсценировать убийство, чтобы выявить преступников.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
Против сенатора Савельева возбуждено уголовное дело
15:40
После того как информация о предполагаемом убийстве поступила к Савельеву, он передал соучастнику вознаграждение. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, что означает организацию приготовления к убийству.
После того как генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с просьбой о лишении сенатора Савельева неприкосновенности по подозрению в организации убийства, сенатор был задержан. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Задержание произошло на выходе из зала заседаний, как передаёт РИА Новости.
 
СовфедарестобвинениеРОССИЯ
 
 
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