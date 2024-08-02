https://1prime.ru/20240802/arest-850636710.html
Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства
Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства - 02.08.2024, ПРАЙМ
Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства
Сенатору Дмитрию Савельеву было предъявлено обвинение в организации подготовки к убийству, передает корреспондент РИА Новости. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T21:14+0300
2024-08-02T21:14+0300
2024-08-02T22:03+0300
совфед
арест
обвинение
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/02/850626846_0:116:2956:1779_1920x0_80_0_0_7ec9d29926e836fb1cfdee31a61f9c7d.jpg
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенатору Дмитрию Савельеву было предъявлено обвинение в организации подготовки к убийству, передает корреспондент РИА Новости. Савельеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству). По информации Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому совершить убийство предпринимателя, к которому он испытывал неприязнь. Правоохранительные органы узнали об этом и решили инсценировать убийство, чтобы выявить преступников. После того как информация о предполагаемом убийстве поступила к Савельеву, он передал соучастнику вознаграждение. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, что означает организацию приготовления к убийству.После того как генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с просьбой о лишении сенатора Савельева неприкосновенности по подозрению в организации убийства, сенатор был задержан. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Задержание произошло на выходе из зала заседаний, как передаёт РИА Новости.
https://1prime.ru/20240802/senator-850628862.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/02/850626846_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_c32f9849ec92d3546715e1f2d4a722e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совфед, арест, обвинение, россия
Совфед, арест, обвинение, РОССИЯ
Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства
Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации подготовки убийства
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенатору Дмитрию Савельеву было предъявлено обвинение в организации подготовки к убийству, передает корреспондент РИА Новости.
Савельеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).
По информации Следственного комитета, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому совершить убийство предпринимателя, к которому он испытывал неприязнь. Правоохранительные органы узнали об этом и решили инсценировать убийство, чтобы выявить преступников.
Против сенатора Савельева возбуждено уголовное дело
После того как информация о предполагаемом убийстве поступила к Савельеву, он передал соучастнику вознаграждение. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, что означает организацию приготовления к убийству.
После того как генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с просьбой о лишении сенатора Савельева неприкосновенности по подозрению в организации убийства, сенатор был задержан. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Задержание произошло на выходе из зала заседаний, как передаёт РИА Новости.