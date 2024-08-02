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Российский автопроизводитель снизил цены на треть для одного региона

Российский автопроизводитель снизил цены на треть для одного региона - 02.08.2024, ПРАЙМ

Российский автопроизводитель снизил цены на треть для одного региона

Калининградский "Автотор" в честь своего 30-летия объявил скидки для местных жителей. Речь идет о покупке новых авто 2024 года выпуска с выгодой до 30%,... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T12:03+0300

2024-08-02T12:03+0300

2024-08-02T12:03+0300

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" в честь своего 30-летия объявил скидки для местных жителей. Речь идет о покупке новых авто 2024 года выпуска с выгодой до 30%, сообщает пресс-служба предприятия.Особое предложение будет действовать с августа по 1 октября. В этот период жители Калининградской области смогут купить автомобили пяти брендов, которые собирают на предприятии, со скидкой до 30% от рыночной стоимости.Под акцию попали следующие бренды:Максимальная выгода достигается путем применения специальных программ субсидирования от предприятия, разработанных совместно с банками и лизинговыми компаниями. Авто по акции можно будет купить как для личного использования, так и для бизнеса, сообщают в пресс-службе.

https://1prime.ru/20240610/avtotor-849047475.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спрос на легковые авто, авторынок рф, автотор