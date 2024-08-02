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Российский автопроизводитель снизил цены на треть для одного региона
Российский автопроизводитель снизил цены на треть для одного региона - 02.08.2024, ПРАЙМ
Российский автопроизводитель снизил цены на треть для одного региона
Калининградский "Автотор" в честь своего 30-летия объявил скидки для местных жителей. Речь идет о покупке новых авто 2024 года выпуска с выгодой до 30%,... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T12:03+0300
2024-08-02T12:03+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" в честь своего 30-летия объявил скидки для местных жителей. Речь идет о покупке новых авто 2024 года выпуска с выгодой до 30%, сообщает пресс-служба предприятия.Особое предложение будет действовать с августа по 1 октября. В этот период жители Калининградской области смогут купить автомобили пяти брендов, которые собирают на предприятии, со скидкой до 30% от рыночной стоимости.Под акцию попали следующие бренды:Максимальная выгода достигается путем применения специальных программ субсидирования от предприятия, разработанных совместно с банками и лизинговыми компаниями. Авто по акции можно будет купить как для личного использования, так и для бизнеса, сообщают в пресс-службе.
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спрос на легковые авто, авторынок рф, автотор
спрос на легковые авто, авторынок РФ, Автотор
Российский автопроизводитель снизил цены на треть для одного региона
"Автотор" объявил о 30-процентных скидках в Калининграде на авто пяти брендов
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" в честь своего 30-летия объявил скидки для местных жителей. Речь идет о покупке новых авто 2024 года выпуска с выгодой до 30%, сообщает пресс-служба предприятия.
Особое предложение будет действовать с августа по 1 октября. В этот период жители Калининградской области смогут купить автомобили пяти брендов, которые собирают на предприятии, со скидкой до 30% от рыночной стоимости.
Под акцию попали следующие бренды:
- KAIYI (седан E5,- кроссоверы X3, X3 Pro, полноразмерный кроссовер X7 Kunlun);
- BAIC (седан U5 Plus, кроссоверы X35, X 55, X7, X75, рамный внедорожник BAIC BJ40);
- SWM (среднеразмерный кроссовер G01, городской кроссовер G01F, полноразмерный кроссовер G05 Pro);
- АМБЕРАВТО (электрический седан А5);
- АМБЕРТРАК (пикап Work, грузовые автомобили на шасси моделей JM (полной массой 7,5 т. и 9,3 т.), а также SM полной массой 12 т).
Максимальная выгода достигается путем применения специальных программ субсидирования от предприятия, разработанных совместно с банками и лизинговыми компаниями. Авто по акции можно будет купить как для личного использования, так и для бизнеса, сообщают в пресс-службе.
Калининградский "Автотор" снизил план по производству автомобилей