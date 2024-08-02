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Российский автопроизводитель снизил цены на треть для одного региона - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Российский автопроизводитель снизил цены на треть для одного региона
Российский автопроизводитель снизил цены на треть для одного региона - 02.08.2024, ПРАЙМ
Российский автопроизводитель снизил цены на треть для одного региона
Калининградский "Автотор" в честь своего 30-летия объявил скидки для местных жителей. Речь идет о покупке новых авто 2024 года выпуска с выгодой до 30%,... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T12:03+0300
2024-08-02T12:03+0300
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автотор
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" в честь своего 30-летия объявил скидки для местных жителей. Речь идет о покупке новых авто 2024 года выпуска с выгодой до 30%, сообщает пресс-служба предприятия.Особое предложение будет действовать с августа по 1 октября. В этот период жители Калининградской области смогут купить автомобили пяти брендов, которые собирают на предприятии, со скидкой до 30% от рыночной стоимости.Под акцию попали следующие бренды:Максимальная выгода достигается путем применения специальных программ субсидирования от предприятия, разработанных совместно с банками и лизинговыми компаниями. Авто по акции можно будет купить как для личного использования, так и для бизнеса, сообщают в пресс-службе.
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спрос на легковые авто, авторынок рф, автотор
спрос на легковые авто, авторынок РФ, Автотор
12:03 02.08.2024
 
Российский автопроизводитель снизил цены на треть для одного региона

"Автотор" объявил о 30-процентных скидках в Калининграде на авто пяти брендов

© Фото : BAICАвтомобиль BAIC BJ30
Автомобиль BAIC BJ30 - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© Фото : BAIC
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" в честь своего 30-летия объявил скидки для местных жителей. Речь идет о покупке новых авто 2024 года выпуска с выгодой до 30%, сообщает пресс-служба предприятия.
Особое предложение будет действовать с августа по 1 октября. В этот период жители Калининградской области смогут купить автомобили пяти брендов, которые собирают на предприятии, со скидкой до 30% от рыночной стоимости.
Под акцию попали следующие бренды:
  • KAIYI (седан E5,- кроссоверы X3, X3 Pro, полноразмерный кроссовер X7 Kunlun);
  • BAIC (седан U5 Plus, кроссоверы X35, X 55, X7, X75, рамный внедорожник BAIC BJ40);
  • SWM (среднеразмерный кроссовер G01, городской кроссовер G01F, полноразмерный кроссовер G05 Pro);
  • АМБЕРАВТО (электрический седан А5);
  • АМБЕРТРАК (пикап Work, грузовые автомобили на шасси моделей JM (полной массой 7,5 т. и 9,3 т.), а также SM полной массой 12 т).
Максимальная выгода достигается путем применения специальных программ субсидирования от предприятия, разработанных совместно с банками и лизинговыми компаниями. Авто по акции можно будет купить как для личного использования, так и для бизнеса, сообщают в пресс-службе.
Здание завода Автотор в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
Калининградский "Автотор" снизил план по производству автомобилей
10 июня, 23:29
 
спрос на легковые автоавторынок РФАвтотор
 
 
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